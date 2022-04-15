Ликвидация крейсера "Москва" облегчит работу украинской авиации на юге страны, — Арестович (видео)

Корабль российского флота обеспечивал прикрытие тыла армии РФ в Херсонской области и был оснащен системами противовоздушной обороны.

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Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, как ликвидация крейсера "Москва" отразится на дальнейшем ходе войны России против Украины. Об этом чиновник говорил в беседе с российским адвокатом Марком Фейгиным.

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Арестович убежден, что крушение крейсера "Москва" облегчит действия украинских военных в Херсонской области, поскольку российские оккупанты лишились прикрытия с воздуха. Таким образом, украинская авиация на Южном направлении будет менее уязвима. В частности, на крейсере "Москва" были установлены мощные системы противовоздушной обороны.

Помимо потери оружия, армия РФ понесла потери и в личном составе.

"На флагмане всегда есть офицеры флота, которые выполняют управление группой, непосредственно находясь в море. И что с ними — большой вопрос. По одним данным, спаслось 14, по другим — 50 человек экипажа численностью в 510. Еще неизвестно, сколько там было капитанов первого ранга и адмиралов", — заявил Алексей Арестович.

Говоря о военной мощности крейсера "Москва", Алексей Арестович сравнил его с танковой дивизией, но усиленной дополнительными воздушно-ракетными комплексами.

[ + – ] Алексей Арестович и Марк Фейгин: крушение крейсера Москва

Напомним, что 13 апреля стало известно, что крейсер "Москва" был поражен двумя украинскими ракетами "Нептун". Тогда сообщалось, что флагман российского Черноморского флота был подбит в штормовом море и поэтому, возможно, ему потребуется "тактическое затопление".

Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию о попадании ракет, но подтвердило, что на борту крейсера началось возгорание. В ведомстве страны-агрессора заявляли, что "не знают", по какой причине на флагмане флота РФ случилось ЧП.

Вечером 14 апреля Министерство обороны РФ объявило, что крейсер "Москва" затонул в водах Черного моря.