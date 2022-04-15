RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Ліквідація крейсера "Москва" полегшить роботу української авіації на півдні країни, — Арестович (відео)

706
Крейсер Москва
Фото: ТАСС | Крейсер "Москва" затонув у водах Чорного моря 14 квітня

Корабель російського флоту забезпечував прикриття тилу армії РФ у Херсонській області та був оснащений системами протиповітряної оборони.

Радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович розповів про те, як ліквідація крейсера "Москва" позначиться на подальшому перебігу війни Росії проти України. Про це чиновник говорив у розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним.

Арестович переконаний, що аварія крейсера "Москва" полегшить дії українських військових у Херсонській області, оскільки російські окупанти втратили прикриття з повітря. Таким чином, українська авіація на Південному напрямку буде менш вразливою. Зокрема, на крейсері "Москва" було встановлено потужні системи протиповітряної оборони.

Крім втрати зброї, армія РФ зазнала втрат і в особовому складі.

"На флагмані завжди є офіцери флоту, які виконують управління групою, безпосередньо перебуваючи в морі. І що з ними — велике питання. За одними даними, врятувалося 14, за іншими — 50 людей із екіпажу чисельністю 510. Ще невідомо, скільки там було капітанів першого рангу й адміралів", — заявив Олексій Арестович.

Говорячи про військову потужність крейсера "Москва", Олексій Арестович порівняв його з танковою дивізією, але посиленою додатковими повітряно-ракетними комплексами.

Олексій Арестович і Марк Фейгін: аварія крейсера "Москва"

Нагадаємо, що 13 квітня стало відомо, що крейсер "Москва" був уражений двома українськими ракетами "Нептун". Тоді повідомлялося, що флагман російського Чорноморського флоту був підбитий у штормовому морі, і тому, можливо, йому буде потрібно "тактичне затоплення".

Міністерство оборони Російської Федерації спростувало інформацію про влучення ракет, але підтвердило, що на борту крейсера почався спалах. У відомстві країни-агресора заявляли, що "не знають", чому на флагмані флоту РФ сталася НП.

Увечері 14 квітня Міністерство оборони РФ оголосило, що крейсер "Москва" затонув у водах Чорного моря.