Ліквідація крейсера "Москва" полегшить роботу української авіації на півдні країни, — Арестович (відео)

Корабель російського флоту забезпечував прикриття тилу армії РФ у Херсонській області та був оснащений системами протиповітряної оборони.

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Радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович розповів про те, як ліквідація крейсера "Москва" позначиться на подальшому перебігу війни Росії проти України. Про це чиновник говорив у розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним.

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Арестович переконаний, що аварія крейсера "Москва" полегшить дії українських військових у Херсонській області, оскільки російські окупанти втратили прикриття з повітря. Таким чином, українська авіація на Південному напрямку буде менш вразливою. Зокрема, на крейсері "Москва" було встановлено потужні системи протиповітряної оборони.

Крім втрати зброї, армія РФ зазнала втрат і в особовому складі.

"На флагмані завжди є офіцери флоту, які виконують управління групою, безпосередньо перебуваючи в морі. І що з ними — велике питання. За одними даними, врятувалося 14, за іншими — 50 людей із екіпажу чисельністю 510. Ще невідомо, скільки там було капітанів першого рангу й адміралів", — заявив Олексій Арестович.

Говорячи про військову потужність крейсера "Москва", Олексій Арестович порівняв його з танковою дивізією, але посиленою додатковими повітряно-ракетними комплексами.

[ + – ] Олексій Арестович і Марк Фейгін: аварія крейсера "Москва"

Нагадаємо, що 13 квітня стало відомо, що крейсер "Москва" був уражений двома українськими ракетами "Нептун". Тоді повідомлялося, що флагман російського Чорноморського флоту був підбитий у штормовому морі, і тому, можливо, йому буде потрібно "тактичне затоплення".

Міністерство оборони Російської Федерації спростувало інформацію про влучення ракет, але підтвердило, що на борту крейсера почався спалах. У відомстві країни-агресора заявляли, що "не знають", чому на флагмані флоту РФ сталася НП.

Увечері 14 квітня Міністерство оборони РФ оголосило, що крейсер "Москва" затонув у водах Чорного моря.