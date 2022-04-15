"Путин очень хочет где-нибудь бахнуть тактическим ядерным оружием", — Арестович (видео)

По мнению советника главы ОП, такое решение приведет к быстрому физическому устранению российского президента.

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Оценив реальную возможность поражения в войне с Украиной, президент России может прибегнуть к последнему аргументу — использованию ядерного оружия. Однако мир не простит ему этого и очень быстро устранит "сумасшедшего маньяка". Об этом в эфире "Фейгин Live" заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Конечно, пацан закусил удила и очень хочет каким-нибудь тактическим ядерным оружием где-нибудь бахнуть. Он же начал понимать, что вот он — призрак поражения, — сказал Арестович. — Ну хорошо. Бахнули тактическим ядерным оружием, что дальше? Дальше бахнут в ответ, скорее всего. Может, не ядерным, но чем-то таким, или включат такие силы, с которыми не справится Владимир Владимирович".

По словам Арестовича, после применения Россией ядерного оружия весь мир поймет, что имеет дело "с сумасшедшим маньяком, который не останавливается ни перед чем".

"Они пойдут к китайцам и скажут: "Вам нравится жить с таким идиотом, который всех нас поставил на край ядерной могилы?" Китайцы начнут жать кнопки. Китайцы. Не Запад, — подчеркнул советник президента. — И тут Путин станет перед простым выбором: ядерный удар по Китаю наносить или нет?"

Арестович уверен, что китайцы, которые совершенно не заинтересованы в продолжении войны, тем более, ядерной, "сумеют подобрать рычаги".

"Я думаю, что офицеры охраны Путина резко станут миллиардерами, и проблема будет решена в очень короткие сроки", — намекнул он на возможность физического устранения Путина.

Возможность применения Россией ядерного оружия не исключают и западные спецслужбы. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может нанести ядерный удар по Украине.

Выступая в Технологическом университете Джорджии в городе Атланта, Бернс отметил, что вероятность применения ядерного оружия в войне России против Украины существенно возросла. Причиной этому главный разведчик США назвал потенциальное отчаяние Путина на фоне военных неудач в Украине.

Ранее Фокус рассказывал, что в РФ пригрозили развернуть ядерное оружие в Балтике, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Бывший российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что скандинавским странам придется жить с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами под домом, а у России "станет больше официально зарегистрированных противников".

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы существования страны.