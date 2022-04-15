"Путін дуже хоче десь бахнути тактичною ядерною зброєю", — Арестович (відео)

На думку радника глави ОП, таке рішення призведе до швидкого усунення російського президента.

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Оцінивши реальну можливість поразки у війні з Україною, президент Росії може вдатися до останнього аргументу — використання ядерної зброї. Однак світ не пробачить йому цього та дуже швидко усуне "божевільного маніяка". Про це в ефірі "Фейгіна Live" заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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"Звичайно, пацан закусив вудила та дуже хоче якоюсь тактичною ядерною зброєю десь бахнути. Він же почав розуміти, що ось він — примара поразки, — сказав Арестович. — Ну добре. Бахнули тактичною ядерною зброєю, що далі? Далі бахнуть у відповідь, швидше за все, може, не ядерним, але чимось таким, або включать такі сили, з якими не впорається Володимир Володимирович".

За словами Арестовича, після застосування Росією ядерної зброї весь світ зрозуміє, що має справу "з божевільним маніяком, який не зупиняється ні перед чим".

"Вони підуть до китайців і скажуть: "Вам подобається жити з таким ідіотом, який усіх нас поставив на край ядерної могили?" Китайці почнуть натискати кнопки. Китайці. Не Захід, — підкреслив радник президента. — І тут Путін стане перед простим вибором: ядерний удар по Китаю завдавати чи ні?"

Арестович упевнений, що китайці, які абсолютно не зацікавлені в продовженні війни, тим більше ядерної, "зможуть підібрати важелі".

"Я думаю, що офіцери охорони Путіна різко стануть мільярдерами, і проблему буде вирішено в дуже короткі терміни", — натякнув він на можливість фізичного усунення Путіна.

Можливість застосування Росією ядерної зброї не відкидають і західні спецслужби. Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін може завдати ядерного удару по Україні.

Виступаючи в Технологічному університеті Джорджії в місті Атланта, Бернс зазначив, що ймовірність застосування ядерної зброї у війні Росії проти України суттєво зросла. Причиною цього головний розвідник США назвав потенційний розпач Путіна на тлі воєнних невдач в Україні.

Раніше Фокус розповідав, що в РФ погрожували розгорнути ядерну зброю в Балтиці, якщо Швеція та Фінляндія вступлять у НАТО. Колишній російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що скандинавським країнам доведеться жити з ядерною зброєю та гіперзвуковими ракетами під домом, а в Росії "стане більше офіційно зареєстрованих супротивників".

Наприкінці березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія застосує ядерну зброю лише в разі загрози для існування країни.