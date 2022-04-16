Британский спецназ SAS вернулся в Киев для обучения бойцов ВСУ, — The Times

Впервые с начала войны зарубежные инструкторы на территории Украины обучают солдат, как использовать противотанковые комплексы NLAW.

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Бойцы Специальной авиадесантной службы Великобритании (Special Air Service, сокращенно SAS) вернулись в Киев для обучения украинских военнослужащих. Об этом пишет издание The Times, ссылаясь на военных.

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Инструкторы британского спецназа впервые приехали в Украину после вторжения в Крым, а в феврале 2022 года покинули страну, чтобы избежать столкновения с ВС России и не вовлекать НАТО в военный конфликт. Около двух недель назад бойцы SAS снова прибыли на украинскую территорию и уже успели обучить некоторое количество военных в Киеве. Офицеры двух батальонов, дислоцированных в столице Украины и ее окрестностях, заявили, что прошли военную подготовку под руководством британских спецназовцев, один на прошлой неделе, а другой неделей ранее.

Капитан Юрий Мироненко, чей батальон разместился в Оболонском районе Киева, рассказал, инструкторы учат украинских новобранцев использовать противотанковых ракетных систем NLAW, которые доставили из Великобритании в самом начале российского вторжения. Обучение также прошли ветераны боевых действий, которые ранее не имели опыта обращения с такими системами. Как сообщил командир украинского подразделения специального назначения с позывным "Скиф", его бойцов прикрепили к 112-му батальону, который на прошлой неделе прошел обучающий курс.

"Хорошие ребята были, британцы. Они пригласили нас к себе в гости, когда война закончится", — прокомментировал журналистам офицер по кличке "Медведь".

The Times напомнило, что недавно США анонсировали поставку в Украину новых образцов вооружения на общую сумму $800 млн, а также позволят своим военным обучать украинцев. В Пентагоне подчеркнули, что тренировки будут проводиться за пределами Украины. Россия же отправила в Вашингтон письмо с требованием прекратить вооружать украинские войска, пригрозив непредсказуемыми последствиями.

Ранее "Аэроразведка" показала уничтожение вражеского танка из ПТРК NLAW от первого лица. Вражескую технику помог обнаружить летающий дрон, после чего украинский военный запустил ракету.

Появилась информация, что западные союзники готовы дать Украине современное оружие вместо советского, однако поставщиков останавливает необходимость обучать бойцов новым технологиям. Великобритания одной из первых поддержала переход украинской армии на оружие натовского образца.

Фокус сообщал, чем Запад вооружает украинскую армию сейчас. С начала войны объем военной помощи расширяется, однако пока Украина получает не самое мощное оружие.