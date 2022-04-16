Британський спецназ SAS повернувся в Київ для навчання бійців ЗСУ, — The Times

Уперше з початку війни закордонні інструктори на території України навчають солдатів, як використати протитанкові комплекси NLAW.

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Бійці Спеціальної авіадесантної служби Великої Британії (Special Air Service, скорочено SAS) повернулися в Київ для навчання українських військовослужбовців. Про це пише видання The Times, посилаючись на військових.

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Інструктори британського спецназу вперше приїхали в Україну після вторгнення в Крим, а в лютому 2022 року залишили країну, щоб уникнути зіткнення з ЗС Росії та не залучати НАТО до воєнного конфлікту. Близько двох тижнів тому бійці SAS знову прибули на українську територію та вже встигли навчити кілька військових у Києві. Офіцери двох батальйонів, дислокованих у столиці України та її околицях, заявили, що пройшли військову підготовку під керівництвом британських спецназівців, один минулого тижня, а інший тижнем раніше.

Капітан Юрій Мироненко, чий батальйон розмістився в Оболонському районі Києва, розповів, що інструктори навчають українських новобранців використовувати протитанкові ракетні системи NLAW, які доставили з Великобританії на самому початку російського вторгнення. Навчання також пройшли ветерани бойових дій, які раніше не мали досвіду поводження з такими системами. Як повідомив командир українського підрозділу спеціального призначення з позивним "Скіф", його бійців прикріпили до 112-го батальйону, який минулого тижня пройшов навчальний курс.

"Гарні хлопці були, британці. Вони запросили нас до себе в гості, коли війна закінчиться", — прокоментував журналістам офіцер на прізвисько "Ведмідь".

The Times нагадала, що нещодавно США анонсували постачання в Україну нових зразків озброєння на загальну суму $800 млн, а також дозволять своїм військовим навчати українців. У Пентагоні наголосили, що тренування проводитимуться за межами України. Росія ж відправила у Вашингтон лист із вимогою припинити озброювати українські війська, пригрозивши непередбачуваними наслідками.

Раніше "Аеророзвідка" показала знищення ворожого танка з ПТРК NLAW від першої особи. Ворожу техніку допоміг виявити дрон, після чого український військовий запустив ракету.

З'явилася інформація, що західні союзники готові дати Україні сучасну зброю замість радянської, проте постачальників зупиняє необхідність навчати бійців новим технологіям. Великобританія однією з перших підтримала перехід української армії до зброї натівського зразка.

Фокус повідомляв, чим Захід озброює українську армію зараз. Із початку війни обсяг військової допомоги розширюється, однак поки що Україна отримує не найпотужнішу зброю.