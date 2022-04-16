В США начались учения по сценарию российско-украинской войны

"Сейчас вся наша армия смотрит на то, что происходит в Украине, и пытается извлечь из этого уроки", — рассказала министр армии США Кристин Вормут.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В калифорнийском Национальном учебном центре Минобороны США начались масштабные учения. Они разворачиваются по сценарию с использованием ситуаций, происходящих в Украине после начала вторжения российскими войсками, пишет Ap News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Инструкторы армии США уже начали практиковать уроки, извлеченные из войны России против Украины, и готовят солдат к возможным будущим боям с крупным противником, таким как Китай или РФ.

Участники учений, которые начались в этом месяце в Национальном учебном центре, говорят по-русски. Вражеские силы, контролирующие выдуманный город Уджен, постоянно выдвигают ложные обвинения против готовящейся к атаке американской бригады.

В ближайшие недели запланированный учебный сценарий для следующей прибывающей бригады будет посвящен тому, как сражаться с противником, готовым уничтожить город ракетным огнем.

К сожалению, все эти кадры можно сейчас наблюдать в реальном времени. Прямо сейчас они крутятся по телевизору и на веб-сайтах по всему миру, показывая, как российские войска наносят авиаудары по украинским городам, убивая множество мирных жителей.

К информационной войне в социальных сетях можно отнести и эмоциональные видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, а также попытки РФ обвинить украинцев в инсценировке массовых убийств мирных жителей в таких городах, как Буча. Убийств, которые были совершены российской армией.

[ + – ] Последние данные разведки Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине на 16 апреля 2022 года

"Сейчас вся наша армия смотрит на то, что происходит в Украине, и пытается извлечь из этого уроки", — рассказала министр армии США Кристин Вормут.

Эти уроки, по ее словам, варьируются от проблем с российским оборудованием и логистикой, до связи и использования интернета.

"Российско-украинский опыт — очень убедительная для нашей армии иллюстрация того, насколько важной будет информационная составляющая. Мы говорим об этом уже около 5 лет. Однако то, что происходит прямо сейчас — настоящая война, которую реальный мир может видеть и наблюдать в режиме реального времени", — добавила Вормут.

Полковник Ян Палмер, командир бригады, подчеркнул, что в ходе учений американские и "вражеские" силы активно используют разное оружие и средства ведения войны, включая пропаганду и атаку боевиков.

Цель этих учений состоит в том, чтобы научить военнослужащих объединять все элементы боевой мощи. Опять же, они могут применять и изучать опыт Украины, чтобы увидеть, почему РФ не удалось быстро установить контроль над страной в первые недели войны.

Также во время учений рассматриваются и разные попытки модернизации армии, которая, по словам Вормут, должна определить правильный баланс между мобильностью, живучестью и эффективностью танка.

Напомним, что в Киев вернулся британский спецназ SAS. Зарубежные инструкторы будут обучать украинских солдат, как использовать противотанковые комплексы NLAW.

Также ранее президент Украины Зеленский назвал число погибших украинских военных. Подсчет проходит очень трудно из-за активных боевых действий и оккупации некоторых районов. По оценке президента количество погибших украинских военных составляет от 2,5 до 3 тыс.