У США розпочалися навчання за сценарієм російсько-української війни

"Зараз уся наша армія дивиться на те, що відбувається в Україні, й намагається з цього засвоїти уроки", — розповіла міністриня армії США Крістін Вормут.

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У каліфорнійському Національному навчальному центрі Міноборони США розпочалися масштабні навчання. Вони розгортаються за сценарієм із використанням ситуацій, що відбуваються в Україні після початку вторгнення російськими військами, пише Ap News.

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Інструктори армії США вже почали практикувати уроки, отримані з війни Росії проти України, і готують солдат до можливих майбутніх боїв із великим противником, таким як Китай чи РФ.

Учасники навчань, які розпочалися цього місяця у Національному навчальному центрі, говорять російською. Ворожі сили, що контролюють вигадане місто Уджен, постійно висувають помилкові звинувачення проти американської бригади, що готується до атаки.

У найближчі тижні запланований навчальний сценарій для наступної бригади, що прибуває, буде присвячений тому, як боротися з противником, готовим знищити місто ракетним вогнем.

На жаль, усі ці кадри можна зараз спостерігати у реальному часі. Зараз вони крутяться по телевізору і на вебсайтах по всьому світу, показуючи, як російські війська завдають авіаудари по українських містах, убиваючи безліч мирних жителів.

До інформаційної війни в соціальних мережах також належать й емоційні відеозвернення президента України Володимира Зеленського, а також спроби РФ звинуватити українців в інсценуванні масових убивств мирних жителів у таких містах, як Буча. Убивств, скоєних російською армією.

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"Зараз уся наша армія дивиться на те, що відбувається в Україні, й намагається з цього засвоїти уроки", — розповіла міністриня армії США Крістін Вормут.

Ці уроки, за її словами, варіюються від проблем із російським обладнанням і логістикою, до зв'язку та використання інтернету.

"Російсько-український досвід — дуже переконлива для нашої армії ілюстрація того, наскільки важливим буде інформаційний складник. Ми говоримо про це вже майже 5 років. Проте те, що відбувається просто зараз, — справжня війна, яку реальний світ може бачити і спостерігати в режимі реального часу", — додала Вормут.

Полковник Ян Палмер, командир бригади, підкреслив, що під час навчань американські та "ворожі" сили активно використовують різну зброю і засоби ведення війни, враховуючи пропаганду й атаку бойовиків.

Ціль цих навчань полягає в тому, щоб навчити військовослужбовців об'єднувати всі елементи бойової могутності. Знову ж таки, вони можуть застосовувати та вивчати досвід України, щоб побачити, чому РФ не вдалося швидко встановити контроль над країною у перші тижні війни.

Також під час навчань розглядаються й різні спроби модернізації армії, яка, за словами Вормут, має визначити правильний баланс між мобільністю, живучістю та ефективністю танка.

Нагадаємо, що в Київ повернувся британський спецназ SAS. Закордонні інструктори навчатимуть українських солдат, як використовувати протитанкові комплекси NLAW.

Також раніше президент України Зеленський назвав кількість загиблих українських військових. Підрахунок проходить дуже важко через активні бойові дії та окупацію деяких районів. За оцінкою президента, кількість загиблих українських військових становить від 2,5 до 3 тис.