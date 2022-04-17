"Приземлили" вертолет за $15 млн ракетой за $100: ВСУ показали сбитый "Ка-52" (фото)

Боец 93-й бригады заявил, что "пожалел" Stinger для стрельбы по ударному вертолету, поэтому применил советскую "Иглу".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Военные из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили очередной российский ударный вертолет Ка-52. Об этом сообщает пресс-служба военных.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Жаль было "Стингера" на них тратить, поэтому российский вертолет Ка-52 сбили обычной "Иглой" (советский ПЗРК, — Фокус)", — рассказал пресс-офицер бригады.

Вражеские вертолеты летали на очень низкой высоте вокруг позиций ВСУ. Зенитчик из подразделения выпустил две ракеты по вертолету. Одна из них попалась на тепловую ловушку, а вторая попала в цель. Ка-52 удалось сбить.

[ + – ] Остатки Ка-52 Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

Также указывается, что по позициям "холодноярцев" пытались работать вражеские самолеты, обстреливая ракетами, но безуспешно. Вертолет упал ближе к позициям ВС РФ, поэтому военные смогли подойти ближе ночью. А днем дрон разведал и показал обломки более тщательно.

"Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 баксов, за который платили еще при СССР", — подытожил военный.

Также офицер заявил, что российские войска пытаются вести активный артобстрел из артиллерии и атаковать авиацией. Бойцы защищают развязку, которую пытаются захватить войска РФ.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 17 апреля украинские защитники сбили уже 165 самолетов и 146 вертолетов ВКС РФ.

Напомним, 15 апреля "холодноярская" бригада "приземлила" ударный Ка-52 ВС РФ. Тогда фотографии были сделаны ночью. Военные рапортовали, что вертолет загорелся после падения, а экипаж не выжил.

5 апреля украинские военные сбили Ка-52 из противотанкового комплекса "Стугна-П".