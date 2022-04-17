"Приземлили" вертоліт за $15 млн ракетою за $100: ЗСУ показали збитий "Ка-52" (фото)

Боєць 93-ї бригади заявив, що "пошкодував" Stinger для стрільби по ударному вертольоту, тому застосував радянську "Іглу".

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Військові із 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили черговий російський ударний вертоліт Ка-52. Про це повідомляє пресслужба військових.

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"Шкода було "Стінгера" на них витрачати, тому російський гелікоптер Ка-52 збили звичайною "Іглою" (радянський ПЗРК, — Фокус)", — розповів пресофіцер бригади.

Ворожі вертольоти літали на дуже низькій висоті навколо позицій ЗСУ. Зенітник із підрозділу випустив дві ракети по вертольоту. Одна з них поцілила у теплову пастку, а друга потрапила в ціль. Ка-52 вдалося збити.

[ + – ] Залишки Ка-52 Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Також зазначається, що по позиціям "холодноярців" намагалися працювати ворожі літаки, обстрілюючи ракетами, але безуспішно. Вертоліт впав ближче до позицій ЗС РФ, тому військові змогли підійти ближче до ночі. А вдень дрон розвідав і показав уламки детальніше.

"Жартуємо між собою, що збили російський вертоліт приблизною вартістю 15 мільйонів доларів зброєю за 100 доларів, за яку платили ще в СРСР", — підсумував військовий.

Також офіцер заявив, що російські війська намагаються вести активний артобстріл із артилерії та атакувати авіацією. Бійці захищають розв'язку, яку намагаються захопити війська РФ.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 17 квітня українські захисники збили вже 165 літаків та 146 вертольотів ВКС РФ.

Нагадаємо, 15 квітня "холодноярська" бригада "приземлила" ударний Ка-52 ЗС РФ. Тоді фотографії було зроблено вночі. Військові рапортували, що вертоліт спалахнув після падіння, а екіпаж не вижив.

5 квітня українські військові збили Ка-52 із протитанкового комплексу "Стугна-П".