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Военный Фокус Российско-украинская война

Несмотря на превосходящие силы противника: "Азов" проводит контратаку в Мариуполе (видео)

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Фото: Скриншот | Украинские военные проводят контратаку в Мариуполе

Украинским бойцам удается уничтожать колонны вражеской техники и российских военных в осажденном городе.

Бойцы украинского полка "Азов", заблокированные российскими войсками в Мариуполе, проводят контрнаступательные действия на территории осажденного города. Об этом сообщила пресс-служба полка в своем телеграм-канале в понедельник, 18 апреля.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские солдаты ведут огонь в направлении автомобильной колонны противника, в результате чего машины возгораются. На другом фрагменте видео запечатлено, как боец "Азова" бросает гранаты через кирпичное ограждение, за которым скрываются военнослужащие РФ.

Какие потери понес противник в результате контратаки в полке не отмечается.

Внимание, видео содержит сцены войны, 18+

Ранее мы писали о том, что на территории мариупольского завода "Азовсталь" от российских военных скрывается большое количество мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Тем временем украинские морпехи из 36-й отдельной бригады, которые обороняют Мариуполь вместе с "Азовом" призвали срочно деблокировать город. Майор Сергей Волына заявил, что Мариуполь может спасти срочная военная операция или политическое решение.

При этом оккупанты уже предлагали украинским бойцам сдаться, однако защитники города от этого отказались.