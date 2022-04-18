Попри сили противника, які переважають: "Азов" проводить контратаку в Маріуполі (відео)

Українським бійцям вдається знищувати колони ворожої техніки та російських військових в обложеному місті.

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Бійці українського полку "Азов", заблоковані російськими військами в Маріуполі, проводять контрнаступальні дії на території обложеного міста. Про це повідомила пресслужба полку у своєму телеграм-каналі в понеділок, 18 квітня.

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На опублікованих кадрах можна побачити, як українські солдати ведуть вогонь у напрямку автомобільної колони супротивника, внаслідок чого машини загоряються. На іншому фрагменті відео показано, як боєць "Азова" кидає гранати через цегляну огорожу, за якою ховаються військовослужбовці РФ.

Яких втрат зазнав противник внаслідок контратаки, в полку не зазначають.

Увага, відео містить сцени війни, 18+

Раніше ми писали про те, що на території маріупольського заводу "Азовсталь" від російських військових ховається велика кількість мирних жителів, зокрема жінки та діти.

Тим часом українські морпіхи з 36-ї окремої бригади, які обороняють Маріуполь разом із "Азовом", закликали терміново деблокувати місто. Майор Сергій Волина заявив, що Маріуполь може врятувати термінова військова операція чи політичне рішення.

Водночас окупанти вже пропонували українським бійцям здатися, проте захисники міста відмовилися від цього.