Жили в Украине, служили в ВСУ. Что известно о взятых в плен британских добровольцах

Британские подданные, которые записались добровольцами в ВСУ, в течение нескольких лет противостояли российской агрессии на Донбассе.

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Граждане Великобритании — 43-летний Шон Пиннер и 28-летний Эйдан Эслин, — которые служат добровольцами в рядах украинской морской пехоты, были взяты в плен российскими войсками в Мариуполе. В дальнейшем их российские госканалы записали с ними видео, судя по всему, британцев заставили произнести заранее написанный текст. На видео они предлагают обменять их на союзника российского президента Виктора Медведчука, который, предположительно, занимался продвижением интересов Кремля в киевском истеблишменте. Об этом сообщает The Daily Mail.

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На записи британец просит премьер-министра Бориса Джонсона помочь в обмене ради его спасения. Британское МВД осудило использование военнопленных в политических целях.

Эслин на видео обвинил украинскую армию в похищениях и арестах гражданских лиц в Мариуполе — судя по всему, он произнес заученный текст.

Подтвердить эти заявления не представляется возможным, но они похожи на предыдущие видео, которые Эслина, очевидно, заставили сделать на камеру.

Эйдан Эслин

[ + – ] Эйдан Эслин Фото: Вики

Родился в 1994 году в английском городе Ньюарке-он-Тренте (графство Ноттингемшир). По профессии — социальный работник.

В 2015 году он ездил Сирию, где воевал на стороне курдов, которых поддерживает Западная коалиция против ИГИЛ.

В 2016 году его арестовали по обвинениям в террористической деятельности, но впоследствии, после протестов общественности, все обвинения были сняты.

В 2017 году он вернулся в Сирию и участвовал в боях за Ракку.

Узнав о боевых действия на Донбассе в 2018 году, он записался добровольцем в ряды ВСУ.

Эслин трижды ездил на передовую линию фронта к концу к февраля 2022 года. Когда путинские войска начали полномасштабное наступление на территорию Украины, британец находился в окопах на Донбассе.

На минувшей неделе в осажденном Мариуполе путинские войска взяли его в плен, когда в его подразделении закончились боеприпасы.

Эйдан собирался жениться на жительнице Николаева, но свадьба сорвалась из-за вторжения российской армии.

Шон Пиннер

[ + – ] Шон Пиннер

Родился в 1974 году в Бедфордшире. Пиннер — ветеран британской армии — служил в Королевском английском полку в Северной Ирландии, а также рядах миротворцев ООН в Боснии. В 2018 году он переехал в Украину, ставшую, по его же словам, "приемной родиной". Контракт с ВСУ заканчивался в этом году, впоследствии Пиннер собирался работать в украинской гуманитарной миссии.

Напомним, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко предложила обменять политика, подозревающегося в госизмене, на двух британских военнопленных.

Ранее Фокус сообщал, что у Зеленского сомневаются, что Кремль пойдет на обмен Медведчука. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что нардеп предложил обменять его, руководствуясь инстинктом самосохранения. Однако, по мнению Подоляка, весьма маловероятно, что РФ на это согласится.