Жили в Україні, служили у ЗСУ. Що відомо про взятих у полон британських добровольців

Британські піддані, які записалися добровольцями у ЗСУ, протягом кількох років протистояли російській агресії на Донбасі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Громадян Великобританії — 43-річний Шон Піннер та 28-річний Ейдан Еслін, які служать добровольцями в лавах української морської піхоти, взяли в полон російські війська в Маріуполі. Пізніше їхні російські держканали записали з ними відео, зважаючи на все, британців змусили вимовити заздалегідь написаний текст. На відео вони пропонують обміняти їх на союзника російського президента Віктора Медведчука, який, ймовірно, займався просуванням інтересів Кремля в київському істеблішменті. Про це повідомляє The Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На записі британець просить прем'єр-міністра Бориса Джонсона допомогти в обміні заради його порятунку. Британське МВС засудило використання військовополонених у політичних цілях.

Еслін на відео звинуватив українську армію у викраденнях та арештах цивільних осіб у Маріуполі — зважаючи на все, він виголосив завчений текст.

Підтвердити ці заяви неможливо, але вони схожі на попередні відео, які Есліна, очевидно, змусили зробити на камеру.

Ейдан Еслін

[ + – ] Ейдан Еслін Фото: Вики

Народився в 1994 році в англійському місті Ньюарке-он-Тренте (графство Ноттінгемшир). За професією — соціальний працівник.

У 2015 році він їздив до Сирії, де воював на боці курдів, яких підтримує Західна коаліція проти ІДІЛ.

У 2016 році його заарештували за звинуваченнями в терористичній діяльності, але згодом, після протестів громадськості, всі звинувачення зняли.

У 2017 році він повернувся до Сирії та брав участь у боях за Ракку.

Дізнавшись про бойові дії на Донбасі, у 2018 році, він записався добровольцем до лав ЗСУ.

Еслін тричі їздив на передову лінію фронту до кінця лютого 2022 року. Коли путінські війська розпочали повномасштабний наступ на територію України, британець перебував в окопах на Донбасі.

Минулого тижня в облозі Маріуполі путінські війська взяли його в полон, коли в його підрозділі закінчилися боєприпаси.

Ейдан збирався одружитися з жителькою Миколаєва, але весілля зірвалося через вторгнення російської армії.

Шон Піннер

[ + – ] Шон Піннер

Народився 1974 року в Бедфордширі. Піннер — ветеран британської армії — служив у Королівському англійському полку в Північній Ірландії, а також лавах миротворців ООН у Боснії. У 2018 році він переїхав до України, яка, за його словами, стала "названою батьківщиною". Контракт із ЗСУ закінчувався цього року, згодом Піннер збирався працювати в українській гуманітарній місії.

Нагадаємо, що дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко запропонувала обміняти політика, якого підозрюють в держзраді, на двох британських військовополонених.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський сумнівається, що Кремль піде на обмін Медведчука. Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що нардеп запропонував обміняти його, керуючись інстинктом самозбереження. Проте, на думку Подоляка, малоймовірно, що РФ на це погодиться.