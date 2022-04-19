Нидерланды передадут Украине бронетехнику, - премьер-министр Рютте

Помимо этого Минобороны Нидерландов будет рассматривать возможность поставок дополнительной тяжелой техники.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По итогам разговора премьер анонсировал поставку бронетехники Украине. Об этом сообщается в Твиттер-аккаунте Рютте.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"В разговоре с Зеленским, Минобороны и я выразили поддержку Украине, на фоне нового наступления России. Нидерланды отправят в Украину более тяжелую технику, в том числе бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительной тяжелой техники", — заявил премьер-министр.

Вместе с тем украинский президент отметил, что после восстановления мира Украина будет выстраивать отношения с Нидерландами нового качества уже в ЕС.

"Проинформировал об обострении ситуации на Донбассе. Народ Украины делает все, чтобы остановить агрессора. Поблагодарил за весомую поддержку Украины", — написал президент Украины.

Напомним, в США размышляют над тем, как повысить производство оружия для Украины. Промышленность все еще отходит от последствий Covid-19.

18 апреля премьер-министр Италии Марио Драги анонсировал поставки оружия Украине. Парламент единогласно утвердил поставки, так как санкции не останавливают ВС РФ.