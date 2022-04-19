Нідерланди передадуть Україні бронетехніку, — прем'єр-міністр Рютте

Крім цього Міноборони Нідерландів розглядатиме можливість постачання додаткової важкої техніки.

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. За підсумками розмови прем'єр анонсував постачання бронетехніки Україні. Про це повідомляється в Твітер-акаунті Рютте.

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"У розмові із Зеленським, Міноборони і я висловили підтримку Україні, на тлі нового наступу Росії. Нідерланди відправлять в Україну більш важку техніку, зокрема бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки", — заявив прем'єр-міністр.

Водночас український президент зазначив, що після відновлення миру Україна вибудовуватиме відносини з Нідерландами нової якості вже в ЄС.

"Поінформував про загострення ситуації на Донбасі. Народ України робить все, щоб зупинити агресора. Подякував за вагому підтримку України", — написав президент України.

Нагадаємо, у США розмірковують над тим, як підвищити виробництво зброї для України. Промисловість досі відходить від наслідків Covid-19.

18 квітня прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі анонсував постачання зброї Україні. Парламент одноголосно затвердив постачання, оскільки санкції не зупиняють ЗС РФ.