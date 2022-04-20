Норвегия передала Украине 100 ракет "Мистраль" для ударов по авиации ВС РФ

ПЗРК "Мистраль" французского производства применяется для поражения низколетящих вертолетов и самолетов. Это оружие есть у 25 стран.

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Утром в среду, 20 апреля, министр обороны Норвегии Бьорн Эрик Грэм сообщил, что Украине были переданы около 100 ракет Mistral для противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters.

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Руководство норвежских вооруженных сил планирует снять с вооружения эти ПЗРК. Вместе с тем, отмечается в сообщении, оно все еще современное, эффективное и поможет Украине.

ПЗРК "Мистраль"

Переносной зенитный ракетный комплекс "Мистраль" выпускается с 1987 года. Это французская разработка, которая используется для поражения вертолетов и самолетов на низкой высоте. Ранняя и усовершенствованная версии ПЗРК стоят на вооружении 25 стран.

Напомним, что в ближайшее время Украина может получить британские бронированные ракетные установки Stormer High Velocity Missile (HVM), которые усилят обороноспособность нашей армии. Военные эксперты считают, что эти ракетные установки могут наносить серьезный урон авиации РФ на малых высотах.

Ранее Фокус сообщал, что Соединенные Штаты отправят в Европу семь самолетов с военной помощью Украине в рамках нового пакета на 800 млн долларов.

В свою очередь, Кремль называет "законными целями" конвои с военной помощью Украине и угрожает атаками США и НАТО. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что поставки оружия провоцируют еще больший конфликт между двумя странами и назвал США "источником нагнетания напряженности" в мире.