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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Норвегія передала Україні 100 ракет "Містраль" для ударів по авіації ЗС РФ

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Французький ПЗРК "Містраль", пво, авіація, літаки,
Фото: sudohodstvo.org | Французький ПЗРК "Містраль".

ПЗРК "Містраль" французького виробництва застосовується для ураження вертольотів і літаків, що низько летять. Цю зброю мають 25 країн.

Влада Норвегії передала Україні близько 100 ракет Mistral для протиповітряної оборони. Керівництво МО скандинавської країни зробило відповідну заяву. Про це повідомляє Reuters.

ПЗРК "Містраль"

Переносний зенітний ракетний комплекс "Містраль" — французька розробка, яку використовують для ураження вертольотів і літаків, що низько летять.

Рання та вдосконалена модифікації ПЗРК стоять на озброєнні 25 країн.

Нагадаємо, що найближчим часом Україна може отримати британські броньовані ракетні установки Stormer High Velocity Missile (HVM), які посилять обороноздатність нашої армії. Військові експерти вважають, що ці ракетні установки можуть завдавати серйозної шкоди авіації РФ на малих висотах.

Раніше Фокус повідомляв, що Сполучені Штати відправлять у Європу сім літаків із військовою допомогою Україні в межах нового пакету на 800 млн доларів.

У свою чергу, Кремль називає "законними цілями" конвої з військовою допомогою Україні та погрожує атаками США та НАТО. Заступник голови російського МЗС Сергій Рябков заявив, що постачання зброї провокує ще більший конфлікт між двома країнами та назвав США "джерелом нагнітання напруженості" у світі.