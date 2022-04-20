РФ будет бомбить мосты и дороги. Но поставки оружия в Украину не остановить: их слишком много, — США

В МО США отмечают, что ВС РФ не часто атакует движущиеся цели, такие как колонны военной техники или поезда.

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Официальные представители Министерства обороны Соединенных Штатов заявили, что Россия будет и в дальнейшем наносить удары по маршрутам поставок американского вооружения и вооружения стран-союзников в попытке замедлить военную поддержку Украине. Об этом сообщает CNN.

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Российская армия не часто атакует движущиеся цели, такие как колонны военной техники или поезда. Но даже если удары россиян по маршрутам поставок будут успешными, полностью остановить поставки им не удастся: их попросту слишком много, говорится в заявлении представителя Минобороны США.

Какое оружие Запад поставляет в Украину

По словам представителя Минобороны США, Вашингтон и союзники поставили в Украину около 70 тыс. противотанкового и бронебойного вооружения:

ПРЗРК "Джавелин",

гранатометы NLAW,

РПГ и др.

30 тыс. ракет ПВО, таких как "Стингер",

7 тыс. пусковых установок.

В начале апреля начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщил Сенатской комиссии по вооружению, что в Украину были отправлены примерно 60 тыс. единиц противотанкового оружия и 25 тыс. вооружения для ПВО. С тех пор были одобрены поставки оружия на сотни миллионов долларов, том числе и внедорожники Humwee и боевые дроны.

Наступление ВС РФ замедлилось

По оценкам представителей США и НАТО, ВСУ весьма эффективно применяют все это вооружение — замедляют, а в некоторых районах препятствуют российскому вторжению. В МО США считают, что отчасти

такой успех ВСУ объясняется децентрализованной системой командования: на поле боя младшие офицеры принимают важные решения без дополнительного одобрения со стороны вышестоящего начальства.

Ранее Фокус сообщал со ссылкой на британскую разведку, что российская армия продолжит наносить ракетные удары по городам Украины. Критически важные объекты будут находиться под постоянной угрозой ракетных обстрелов. Таким образом, ВС РФ намереваются перекрыть поставки подкреплений и оружия на Донбасс.