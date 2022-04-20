РФ бомбардуватиме мости та дороги. Але постачання зброї в Україну не зупинити: його забагато, — США

У МО США зазначають, що ЗС РФ не часто атакує цілі, що рухаються, такі як колони військової техніки або потяги.

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Офіційні представники Міністерства оборони Сполучених Штатів заявили, що Росія й надалі завдаватиме ударів по маршрутах поставок американського озброєння й озброєння країн-союзників у спробі уповільнити військову підтримку Україні. Про це повідомляє CNN.

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Російська армія не часто атакує цілі, що рухаються, такі як колони військової техніки або потяги. Але навіть якщо удари росіян по маршрутах постачання будуть успішними, повністю зупинити постачання їм не вдасться: його просто надто багато, йдеться в заяві представника Міноборони США.

Яку зброю Захід постачає в Україну

За словами представника Міноборони США, Вашингтон і союзники постачають в Україну близько 70 тис. протитанкового та бронебійного озброєння:

ПРЗРК "Джавелін",

гранатомети NLAW,

РПГ та ін.

30 тис. ракет ППО, таких як "Стінгер",

7 тис. пускових установок.

На початку квітня начальник Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі повідомив Сенатській комісії з озброєння, що в Україну було відправлено приблизно 60 тис. одиниць протитанкової зброї та 25 тис. озброєння для ППО. З того часу було схвалено постачання зброї на сотні мільйонів доларів, у тому числі й позашляховики Humwee і бойові дрони.

Наступ ЗС РФ сповільнився

За оцінками представників США та НАТО, ЗСУ дуже ефективно застосовують усе це озброєння — уповільнюють, а в деяких районах перешкоджають російському вторгненню. У МО США вважають, що частково такий успіх ЗСУ пояснюється децентралізованою системою командування: на полі бою молодші офіцери приймають важливі рішення без схвалення з боку вищого начальства.

Раніше Фокус повідомляв із посиланням на британську розвідку, що російська армія продовжить завдавати ракетних ударів по містах України. Критично важливі об'єкти будуть під постійною загрозою ракетного обстрілу. Так ЗС РФ мають намір перекрити постачання підкріплень і зброї на Донбас.