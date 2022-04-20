Starstreak и Stinger в действии: ВСУ сбили два российских беспилотника (фото)
Как заявили в командовании Десантно-штурмовых войск, воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем ПВО десантников.
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За минувшие сутки воины Десантно-штурмовых войск ВСУ сбили два российских беспилотника. Об этом сообщает командование ДШВ Вооруженных сил Украины.
Десантники сбили два БПЛА — беспилотный вертолет "Горизонт Эйр S-100" и многоцелевой беспилотный авиакомплекс "Орлан-10". Указывается, что сбили их из ПЗРК Stinger и Starstreak.
"Следует отметить, что военнослужащие зенитных ракетных подразделений Десантно-штурмовых войск продолжают виртуозно сбивать достаточно дорогостоящие средства воздушной разведки противника. Воздушное пространство в полосах нашей ответственности находится под полным контролем подразделений ПВО ДШВ", — подчеркнули в командовании.
По данным Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину было сбито уже 165 беспилотника оперативно-тактического уровня.
Напомним, 19 апреля срочник под Луганском сбил российский дрон из автомата.
15 апреля 93-я бригада ВСУ сбила ударный вертолет Ка-52.