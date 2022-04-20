Starstreak і Stinger у дії: ЗСУ збили два російські безпілотники (фото)

Як заявили в командуванні Десантно-штурмових військ, повітряний простір у смугах відповідальності перебуває під повним контролем ППО десантників.

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Минулої доби воїни Десантно-штурмових військ ЗСУ збили два російські безпілотники. Про це повідомляє командування ДШВ Збройних Сил України.

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Десантники збили два БПЛА — безпілотний гелікоптер "Горизонт Ейр S-100" і багатоцільовий безпілотний авіакомплекс "Орлан-10". Вказується, що збили їх із ПЗРК Stinger і Starstreak.

[ + – ] Боєць ДШВ із ПЗРК Stinger Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

"Слід зазначити, що військовослужбовці зенітних ракетних підрозділів Десантно-штурмових військ продовжують віртуозно збивати досить дорогі засоби повітряної розвідки противника. Повітряний простір у смугах нашої відповідальності перебуває під повним контролем підрозділів ППО ДШВ", — наголосили в командуванні.

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

За даними Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну було збито вже 165 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, 19 квітня строковик під Луганськом збив російський дрон із автомата.

15 квітня 93-та бригада ЗСУ збила ударний вертоліт Ка-52.