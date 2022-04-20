Уроженец Одессы руководит бомбардировкой Мариуполя, — разведка

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш участвовал в обеих кампаниях в Чечне, во вторжении в Грузию, Сирию, а теперь и Украину.

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Ответственным за бомбардировку Мариуполя является командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Уроженец Одессы принимает непосредственное участие во вторжении РФ в Украину. По данным разведки, от причастен к убийству мирного населения в Грузии и Сирии. Ныне принимает участие в уничтожении родной земли.

Что известно о Сергее Кобылаше?

"Впервые после окончания Второй мировой войны под его руководством тяжелыми бомбардировщиками совершено коврое бомбардирование густонаселенных территорий – города Мариуполя", — указывают разведчики.

Принимал участие в обеих компаниях в Чечне. Совершил десятки боевых вылетов, сбрасывая запрещенные кассетные и вакуумные бомбы.

Был участником вторжения в Грузию. На тот момент был командиром 368 штурмового авиаполка. Лично бомбил грузинские города из штурмовика. Награжден званием "Героя России".

С 2016 года командует дальней авиацией ВКС РФ.

Родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Получил образование в Ейском высшем военном авиаучилище, после этого окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генштаба ВС РФ.

Женат на военнослужащей. В семье есть дочь Екатерина, которая уже замужем.

Напомним, чиновник в ЕС считает, что Мариуполь падет в течение нескольких дней. А ситуация там будет хуже, чем в Буче.

По данным экспертов, в битве за Донбасс решающим фактором станет артиллерия. ВСУ есть что противопоставить этому.