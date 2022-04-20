Уродженець Одеси керує бомбардуванням Маріуполя, — розвідка
Генерал-лейтенант Сергій Кобилаш брав участь в обох кампаніях у Чечні, у вторгненні до Грузії, Сирії, а тепер і України.
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Відповідальним за бомбардування Маріуполя є командувач дальньої авіації ПКС РФ генерал-лейтенант Сергій Кобилаш. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Уродженець Одеси бере безпосередню участь у вторгненні РФ до України. За даними розвідки, він причетний до вбивства мирного населення в Грузії та Сирії. Нині бере участь у знищенні рідної землі.
Що відомо про Сергія Кобилаша?
"Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками скоєно килимове бомбардування густонаселених територій — міста Маріуполя", — зазначають розвідники.
Брав участь в обох компаніях у Чечні. Здійснив десятки бойових вильотів, скидаючи заборонені касетні та вакуумні бомби.
Був учасником вторгнення до Грузії. Тоді був командиром 368-го штурмового авіаполку. Особисто бомбардував грузинські міста зі штурмовика. Нагороджений званням "Героя Росії".
З 2016 року командує дальньою авіацією ПКС РФ.
Народився 1 квітня 1965 року в Одесі. Здобув освіту в Єйському вищому військовому авіаучилищі, після цього закінчив Військово-повітряну академію імені Гагаріна та Військову академію Генштабу ЗС РФ.
Одружений з військовослужбовицею. В сім'ї є донька Катерина, яка вже заміжня.
Нагадаємо, чиновник у ЄС вважає, що Маріуполь впаде протягом кількох днів. А ситуація там буде гірша, ніж у Бучі.
За даними експертів, у битві за Донбас вирішальним фактором стане артилерія. ЗСУ є що протиставити цьому.