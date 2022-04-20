Россия с начала войны в Украине потеряла в 3,5 раза больше техники, чем ВСУ, — Oryx

По информации аналитиков, украинским военным с начала вторжения удалось захватить более 1,1 тысячи единиц техники противника.

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Вооруженные силы Украины за время полномасштабной войны с РФ потеряли в 3,5 раза меньше военной техники, чем противник. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на среду, 20 апреля, собранные аналитическим проектом Oryx.

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Согласно данным аналитиков, российские войска потеряли уже 3002 единицы техники. Из них:

уничтожено — 1588;

повреждено — 47;

брошено — 244;

захвачено украинскими военными — 1123.

В частности, силы государства-агрессора потеряли:

521 танк;

307 боевых бронированных машин;

532 боевые машины пехоты;

101 бронированную машину;

24 машины с защитой от мин и засад;

95 пехотных машин;

63 командных поста и коммуникационных станций;

114 единиц инженерного оборудования и транспорта;

12 тяжелых минометов;

56 буксирующих артиллерийских установок;

98 самоходных артиллерийских установок;

56 реактивных систем залпового огня;

4 зенитные установки;

14 самоходных систем противовоздушной обороны;

52 системы класса земля-воздух;

10 радаров;

7 систем обмана и глушителей;

22 самолета;

35 вертолетов;

39 беспилотных летательных аппаратов;

4 военных корабля;

2 логистических поезда;

834 грузовика, джипа и других машин.

В свою очередь украинские войска потеряли 848 единиц техники:

уничтожено — 389;

повреждено — 22;

брошено — 307;

захвачено — 401.

В частности, ВСУ потеряли:

125 танков;

75 боевых бронированных машин;

88 боевых машин пехоты;

55 бронированных машин;

65 пехотных машин;

12 единиц инженерного оборудования и транспорта;

26 буксирующих артиллерийских установок;

25 самоходных артиллерийских установок;

15 реактивных систем залпового огня;

2 зенитные установки;

2 самоходных систем противовоздушной обороны;

43 системы класса земля-воздух;

18 радаров и коммуникационного оборудования;

18 самолетов;

5 вертолетов;

14 беспилотных летательных аппаратов;

17 военных кораблей;

246 грузовиков, джипа и других машин.

Каждый факт потери военной техники подтвержден фото или видео доказательствами. Авторы отмечают, что реальный уровень потерь гораздо выше, чем указано на сайте. Не вся потерянная техника попадает на фото или видео.

Напомним, бойцы ВСУ за минувшие сутки на Донбассе отбили 10 атак российских оккупантов, уничтожены 12 танков и другая техника противника.

Также мы писали о том, как во вторник, 19 апреля, украинские десантники сокрушили бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Вооруженных сил Российской Федерации из Томска. Часть российских солдат удалось идентифицировать по документам.