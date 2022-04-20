Росія з початку війни в Україні втратила в 3,5 рази більше техніки, ніж ЗСУ, — Oryx

За інформацією аналітиків, українським військовим з початку вторгнення вдалося захопити понад 1,1 тисяч одиниць техніки противника.

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Збройні Сили України за час повномасштабної війни з РФ втратили у 3,5 раза менше військової техніки, ніж противник. Про це свідчать дані станом на середу, 20 квітня, зібрані аналітичним проєктом Oryx.

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За даними аналітиків, російські війська втратили вже 3002 одиниці техніки. З них:

знищено — 1588;

пошкоджено — 47;

кинуто — 244;

захоплено українськими військовими — 1123.

Зокрема, сили держави-агресора втратили:

521 танк;

307 бойових броньованих машин;

532 бойові машини піхоти;

101 броньовану машину;

24 машини із захистом від мін та засідок;

95 піхотних машин;

63 командні пости та комунікаційні станції;

114 одиниць інженерного обладнання та транспорту;

12 важких мінометів;

56 буксирувальних артилерійських установок;

98 самохідних артилерійських установок;

56 реактивних систем залпового вогню;

4 зенітні установки;

14 самохідних систем протиповітряної оборони;

52 системи класу "земля-повітря";

10 радарів;

7 систем обману та глушників;

22 літаки;

35 вертольотів;

39 безпілотних літальних апаратів;

4 військові кораблі;

2 логістичні потяги;

834 вантажівки, джипа та інших машин.

Зі свого боку українські війська втратили 848 одиниць техніки.

знищено — 389;

пошкоджено — 22;

кинуто — 307;

захоплено — 401.

Зокрема, ЗСУ втратили:

125 танків;

75 бойових броньованих машин;

88 бойових машин піхоти;

55 броньованих машин;

65 піхотних машин;

12 одиниць інженерного обладнання та транспорту;

26 буксирувальних артилерійських установок;

25 самохідних артилерійських установок;

15 реактивних систем залпового вогню;

2 зенітні установки;

2 самохідні системи протиповітряної оборони;

43 системи класу "земля-повітря";

18 радарів та комунікаційного обладнання;

18 літаків;

5 вертольотів;

14 безпілотних літальних апаратів;

17 військових кораблів;

246 вантажівок, джипів та інших машин.

Кожен факт втрати військової техніки підтверджено фото чи відео доказами. Автори зазначають, що реальний рівень втрат набагато вищий, ніж зазначено на сайті. Не вся втрачена техніка потрапляє на фото чи відео.

Нагадаємо, бійці ЗСУ за минулу добу на Донбасі відбили 10 атак російських окупантів, знищили 12 танків та іншу техніку противника.

Також ми писали про те, як у вівторок, 19 квітня, українські десантники розтрощили бронегрупу одного з підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Збройних Сил Російської Федерації з Томська. Частину російських солдатів вдалося ідентифікувати за документами.