Путин хочет ликвидировать ВС РФ, совершавших зверства в Киевской области, — Азов (видео)

В новом видеообращении Святослав Паламар рассказал, что в Мариуполе заметили военную технику с маркировкой "V", которая в свое время терроризировала и убивала местных жителей в киевском направлении.

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В Мариуполь зашли российские солдаты с маркировкой "V" на военной технике, которые в свое время терроризировали и убивали местных жителей на захваченных территориях Киевской, Черниговской и Сумской областях. Таким образом Владимир Путин хочет ликвидировать их, чтобы скрыть все совершенные преступления на севере Украины. Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар в Telegram.

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Украинский военный рассказал, что вражеские военные не прекращает попыток взять территорию завода "Азовсталь". По его словам, ситуация остается тяжелой, а кое-где — критическая. Российские военные пытаются прорваться с помощью танков, бронетехники, пехоты, артиллерийских и авиадуров, однако украинские защитники продолжают обороняться.

Боец "Азова" рассказал, что на территории "Азовстали" находятся мирные жители и не могут покинуть подвалы из-за постоянных обстрелов. Он призвал Россию придерживаться своих гарантий по прекращению огня, чтобы гражданские могли выйти за поддержки третьей стороны.

"Мы их не держим, мы просим их выпустить и создать должные условия выхода гражданских с первого дня войны", — сказал воин ВСУ.

Он заявил, что общался с членами переговорной группы Михаилом Подоляком и Давидом Арахамией. По словам бойца, они заявили о готовности приехать в Мариуполь на переговоры с членами российской стороны — Владимиром Мединским и Леонидом Слуцким для эвакуации военного гарнизона, который здесь остался и мирных жителей. Эту информацию подтвердил также Давид Арахамия.

"Мы готовы эвакуироваться за поддержки третьей стороны с Мариуполя со своим стрелковым оружием для того, чтобы спасти личный состав, верный нам, для того, чтобы спасти наших раненных и забрать тела погибших и похоронить их с почестями на неподконтрольной России территории", — сказал военный "Азова".

Боец ВСУ подчеркнул, что они не принимают условия РФ по поводу сдачи оружия и сдачи в плен украинских защитников и призвал мировое общество поддержать гарантии безопасности для Украины.

Напомним, 20 апреля Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что российские военные сорвали эвакуацию 6000 мариупольцев. Она отметила, что эвакуация горожан сорвалась по вине России из-за того, что военное командование РФ не может контролировать своих военнослужащих.

17 апреля украинские защитники Мариуполя ответили на предложения Минобороны РФ России сложить оружие и покинуть территорию завода "Азовсталь". Военный корреспондент издания The Time Саймон Шустер сообщил, что бойцы ответили, что "сдача невозможна" после событий в Буче.

Ранее, 5 апреля украинские разведчики сообщали, что Россия вновь забросит в Украину военных, причастных к резне в Буче. Цель быстрого возвращения в строй — "утилизация ненужных свидетелей".