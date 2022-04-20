Путін хоче ліквідувати ЗС РФ, які чинили звірства у Київській області, — Азов (відео)

У новому відеозверненні Святослав Паламар розповів, що у Маріуполі помітили військову техніку з маркуванням "V", яке свого часу тероризувало та вбивало місцевих жителів у київському напрямку.

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У Маріуполь зайшли російські солдати з маркуванням "V" на військовій техніці, які свого часу тероризували та вбивали місцевих мешканців на захоплених територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей. Таким чином, Володимир Путін хоче ліквідувати їх, щоб приховати всі скоєні злочини на півночі України. Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у Telegram.

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Український військовий розповів, що ворожі військові не припиняють спроби взяти територію заводу "Азовсталь". За його словами, ситуація залишається важкою, а подекуди — критичною. Російські військові намагаються прорватися за допомогою танків, бронетехніки, піхоти, артилерійських та авіадурів, проте українські захисники продовжують оборонятися.

Боєць "Азова" розповів, що на території "Азовсталі" перебувають мирні жителі і не можуть залишити підвали через постійні обстріли. Він закликав Росію дотримуватись своїх гарантій щодо припинення вогню, щоб цивільні могли вийти за підтримки третьої сторони.

"Ми їх не тримаємо, ми просимо їх випустити та створити належні умови виходу цивільних з першого дня війни", — сказав воїн ЗСУ.

Він заявив, що спілкувався з членами переговорної групи Михайлом Подоляком та Давидом Арахамією. За словами бійця, вони заявили про готовність приїхати до Маріуполя на переговори з членами російської сторони — Володимиром Мединським та Леонідом Слуцьким для евакуації військового гарнізону, який тут залишився і мирних жителів. Цю інформацію підтвердив також Давид Арахамія.

"Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з Маріуполя зі своєю стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, вірний нам, для того, щоб врятувати наших поранених та забрати тіла загиблих та поховати їх із почестями на непідконтрольній Росії території", — сказав військовий "Азова".

Боєць ЗСУ наголосив, що вони не приймають умов РФ щодо здачі зброї та здачі в полон українських захисників і закликав світову спільноту підтримати гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, 20 квітня міністерка із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російські військові зірвали евакуацію 6000 маріупольців. Вона зазначила, що евакуація містян зірвалася з вини Росії через те, що військове командування РФ не може контролювати своїх військовослужбовців.

17 квітня українські захисники Маріуполя відповіли на пропозиції Міноборони РФ Росії скласти зброю та залишити територію заводу "Азовсталь". Військовий кореспондент видання The Time Саймон Шустер повідомив, що бійці відповіли, що "здатися неможливо" після подій у Бучі.

Раніше, 5 квітня українські розвідники повідомляли, що Росія знову закине в Україну військових, причетних до різанини у Бучі. Мета швидкого повернення до ладу — "утилізація непотрібних свідків".