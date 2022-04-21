В РФ найдены комбайны, вывезенные "кадыровцами" из Мелитополя. Использовать их уже не смогут

Производитель отследил местоположение похищенной чеченцами сельхозтехники благодаря специальным маячкам и дистанционно ее отключил.

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Сельскохозяйственная техника, похищенная российскими военными в ходе оккупации Мелитополя, была обнаружена в Чечне. Однако воспользоваться ею мародеры не смогут, так как производитель отключил их дистанционно. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

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По словам представителя областных властей, техника была обнаружена на территории фирмы, которую связывают с главой Чеченской республики РФ Рамзаном Кадыровым, благодаря специальным геолокационным маячкам.

"Производитель не только определил место нахождения украденной техники, но и смог отключить машины, поэтому теперь они стали просто кучей металлолома", — заявил Арефьев.

В свою очередь главный редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар в публикации для издания ZN сообщила, что, по ее информации, речь идет о трех новых комбайнах, тракторе, трех сеялках, а также 20 тоннах фирменных масел. Чеченские солдаты похитили все это с выставочной площадки компании, которая является официальным дилером американского производителя сельхозтехники John Deere в Украине.

"Самое интересное, что компании удалось вычислить, куда вывезли украденную технику: благодаря установленным на ней системам, специалисты установили, что техника находится в Чечне, в поселке Закан-Юрт, неподалеку Грозного", — написала Самар, добавив, что техника была пригнана на территорию ликвидированного госхоза "Закан-Юрт".

Также, по словам автора публикации, в этом поселке Ачхой-Мартановского района родился глава чеченского правительства Муслима Хучиева и его брата Тамерлана Хучиева, который руководит администрацией района и на протяжении 11 лет был исполнительным директором фонда Ахмата Кадырова, отца главы республики.

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