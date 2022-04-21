У РФ знайдено комбайни, вивезені "кадировцями" з Мелітополя. Використати їх вже не зможуть

Виробник відстежив місцезнаходження викраденої чеченцями сільгосптехніки завдяки спеціальним маячкам та дистанційно її відключив.

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Сільськогосподарську техніку, викрадену російськими військовими під час окупації Мелітополя, виявлено в Чечні. Однак скористатися нею мародери не зможуть, тому що виробник відключив їх дистанційно. Про це у своєму Facebook повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв.

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За словами представника обласної влади, техніка виявлена на території фірми, яку пов'язують із головою Чеченської республіки РФ Рамзаном Кадировим, завдяки спеціальним геолокаційним маячкам.

"Виробник не лише визначив місцеперебування вкраденої техніки, а й зміг відключити машини, тому тепер вони стали просто купою брухту", — заявив Ареф'єв.

Зі свого боку головна редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар у публікації для видання ZN повідомила, що, за її інформацією, йдеться про три нові комбайни, трактор, три сівалки, а також 20 тонн фірмових масел. Чеченські солдати викрали все це із виставкового майданчика компанії, яка є офіційним дилером американського виробника сільгосптехніки John Deere в Україні.

"Найцікавіше, що компанії вдалося вирахувати, куди вивезли вкрадену техніку: завдяки встановленим на ній системам фахівці встановили, що техніка знаходиться в Чечні, в селищі Закан-Юрт, неподалік Грозного", — написала Самар, додавши, що техніка пригнана на територію ліквідованого держгоспу "Закан-Юрт".

Також, за словами автора публікації, в цьому селищі Ачхой-Мартановського району народився голова чеченського уряду Муслім Хучиєв та його брат Тамерлан Хучиєв, який керує адміністрацією району та протягом 11 років був виконавчим директором фонду Ахмата Кадирова, батька голови республіки.

Раніше ми писали, що батьки солдатів Збройних сил РФ закликають синів мародерити на українській території, про що свідчить перехоплена Службою безпеки України телефонна розмова одного з російських військовослужбовців.

Також Фокус публікував розповідь мешканки одного зі звільнених сіл у Сумській області, про те, що солдати противника були помічені за крадіжкою рушників, постільної та нижньої білизни.