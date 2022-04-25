У Украины есть потенциал для высокотехнологичных разработок, - экономист о "Нептуне"

По словам Захара Поповича, пример "Нептуна" показывает, что ракетная сфера в стране способна на новые разработки. Инженерная школа КБ "Луч" работает уже свыше 50 лет.

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Успех с уничтожением ракетного крейсера "Москва" показывает, что у украинского военно-промышленного комплекса есть потенциал для разработки высокотехнологического оружия. Об этом пишет кандидат экономических наук, замдиректора Центра социальных и трудовых исследований Захар Попович.

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Украинская ракетная сфера не останавливала работы ни при каких президентах страны. С начала 70-х годов в КБ "Луч" существует инженерная школа. Несмотря на ограниченное финансирование, в Украине существует мощный научно-технических и образовательный потенциал. Его существование может оказаться под угрозой только из-за недофинансирования.

[ + – ] Испытания "Нептуна" на шасси Татра Фото: Defense Express

"Следовательно, нужно хорошо осознать, что если бы не собственное высокотехнологичное оружие и собственные высокообразованные военные и инженерные кадры, удержавшие удар первых дней войны, то поставки адекватного тяжелого оружия в Украину даже не начались", — подчеркивает Попович.

Украинские военные удивили мир своей обороной, а также креативным использованием средств ПВО. По мнению экономиста, солдаты и офицеры ВСУ получают более качественную техническую подготовку в сравнении с Сирией или Афганистаном. Причина более качественного образования — мощная школа фундаментальной, природоведческой и инженерных наук.

Поэтому Попович приходит к выводу, что именно научно-технический потенциал вместе с западной помощью стал фундаментом для ВСУ, что помогло отбить первую волну российского вторжения.

Напомним, Фокус перевел статью о том, как был уничтожен крейсер "Москва" — флагмана Черноморского флота РФ.

15 апреля Пентагон США подтвердил, что "Москву" затопили украинские ракеты "Нептун".