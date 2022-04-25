Україна має потенціал для високотехнологічних розробок, — економіст про "Нептун"
За словами Захара Поповича, приклад "Нептуна" показує, що ракетна сфера в країні здатна на нові розробки. Інженерна школа КБ "Луч" працює вже понад 50 років.
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Успіх зі знищенням ракетного крейсера "Москва" показує, що український військово-промисловий комплекс має потенціал для розробки високотехнологічної зброї. Про це пише кандидат економічних наук, заступник директора Центру соціальних та трудових досліджень Захар Попович.
Українська ракетна сфера не зупиняла роботи за жодних президентів країни. З початку 70-х років у КБ "Луч" існує інженерна школа. Незважаючи на обмежене фінансування, в Україні існує потужний науково-технічний та освітній потенціал. Його існування може опинитися під загрозою лише через недофінансування.
"Отже, треба добре усвідомити, що якби не власна високотехнологічна зброя та власні високоосвічені військові та інженерні кадри, які утримали удар перших днів війни, то постачання адекватної важкої зброї в Україну навіть не почалося б", — наголошує Попович.
Українські військові здивували світ своєю обороною та креативним використанням засобів ППО. На думку економіста, солдати та офіцери ЗСУ отримують якіснішу технічну підготовку порівняно з Сирією чи Афганістаном. Причина якіснішої освіти — потужна школа фундаментальної, природничої та інженерних наук.
Тому Попович робить висновок, що саме науково-технічний потенціал разом із західною допомогою став фундаментом для ЗСУ, що допомогло відбити першу хвилю російського вторгнення.
Нагадаємо, Фокус переклав статтю про те, як знищили крейсер "Москва" — флагман Чорноморського флоту РФ.
15 квітня Пентагон США підтвердив, що "Москву" затопили українські ракети "Нептун".