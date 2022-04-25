Україна має потенціал для високотехнологічних розробок, — економіст про "Нептун"

За словами Захара Поповича, приклад "Нептуна" показує, що ракетна сфера в країні здатна на нові розробки. Інженерна школа КБ "Луч" працює вже понад 50 років.

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Успіх зі знищенням ракетного крейсера "Москва" показує, що український військово-промисловий комплекс має потенціал для розробки високотехнологічної зброї. Про це пише кандидат економічних наук, заступник директора Центру соціальних та трудових досліджень Захар Попович.

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Українська ракетна сфера не зупиняла роботи за жодних президентів країни. З початку 70-х років у КБ "Луч" існує інженерна школа. Незважаючи на обмежене фінансування, в Україні існує потужний науково-технічний та освітній потенціал. Його існування може опинитися під загрозою лише через недофінансування.

[ + – ] Випробування "Нептуна" на шасі Татра Фото: Defense Express

"Отже, треба добре усвідомити, що якби не власна високотехнологічна зброя та власні високоосвічені військові та інженерні кадри, які утримали удар перших днів війни, то постачання адекватної важкої зброї в Україну навіть не почалося б", — наголошує Попович.

Українські військові здивували світ своєю обороною та креативним використанням засобів ППО. На думку економіста, солдати та офіцери ЗСУ отримують якіснішу технічну підготовку порівняно з Сирією чи Афганістаном. Причина якіснішої освіти — потужна школа фундаментальної, природничої та інженерних наук.

Тому Попович робить висновок, що саме науково-технічний потенціал разом із західною допомогою став фундаментом для ЗСУ, що допомогло відбити першу хвилю російського вторгнення.

Нагадаємо, Фокус переклав статтю про те, як знищили крейсер "Москва" — флагман Чорноморського флоту РФ.

15 квітня Пентагон США підтвердив, що "Москву" затопили українські ракети "Нептун".