Долетять до Москви: Україна розробляє понад 10 проєктів ракет, частина вже готові, — The Economist

За словами журналістських інсайдерів, Україні потрібно не менш як рік, щоб довести виробництво власних ракет до можливостей, які б серйозно загрожували Росії.

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На тлі невизначеності з подальшою військовою допомогою Україна відроджує ракетну індустрію. Звідси й поява "Трембіти" — одного з кількох ракетних проєктів, що можуть стати початком нової вітчизняної ракетної промисловості, адже за радянських часів Україна була світовим лідером у галузі космічних і ракетних інновацій. Про це пише британський журнал The Economist.

Дніпровський завод "Південмаш" виробляв чотири покоління стратегічних ракет. Але славна традиція була перервана в 1994 році Будапештським меморандумом, за яким Україна відмовилася від своїх ядерних МБР в обмін на непотрібні гарантії безпеки. Пізніші спроби відродити ракетну галузь були пов'язані з корупцією, недоліком управління, російським втручанням і відсутністю політичної волі.

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За винятком обмеженої кількості американських ракет ATACMS і британських/французьких Storm Shadow/Scalps, ЗСУ здебільшого уражали цілі, розташовані близько до лінії фронту. Це дало змогу Росії діяти у відносній безпеці за 30 км від лінії фронту, одночасно обстрілюючи українські міста. Російська ракетна промисловість поступається тільки американській і, можливо, китайській.

БпЛА великої дальності допомогли Україні відновити рівновагу, але тепер їх збивають у дев'яти з десяти випадків. Наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський оголосив про перехід до складніших для перехоплення ракет. Поставлена мета — до кінця року випустити 3000 одиниць. Менш як десять нових ракет і ракетних дронів уже готові до польоту. До них може приєднатися ще десяток розробок меншого масштабу.

Ракета "Трембіта"

Найпомітніші проєкти — це "Нептун" і "Грім-2" — тактична балістична ракета, що розробляється на заводі "Південмаш". Обидві ракети фінансуються українським урядом. Інсайдери галузі кажуть, що бачать більше перспектив у нових стартапах, а офіційні особи заявляють, що 2025 рік стане "роком української крилатої ракети".

Подробиці ракетної програми не розголошуються, на що є вагомі причини. Росія полює за виробничими об'єктами, під час обстрілів гинули й були покалічені сотні робітників. У грудні 2023 року кілька крилатих ракет влучили в об'єкт із виробництва ракет "Нептун" у Києві. Тоді машини швидкої допомоги стояли в черзі біля будівлі кілька годин потому.

У листопаді 2024 року Росія атакувала "Південмаш" у Дніпрі своєю "новою" МБР "Орешник". Але атака на завод у 2023 році спричинила набагато більші руйнування, внаслідок чого загинуло і було поранено багато людей. Виробництво ракет у воєнний час вивело ракетобудування на новий рівень — тепер їх розробляють під землею. Частина збірки вже перемістилася в захищені бункери, а виробництво компонентів розкидано по сотнях прихованих, нічим непримітних місць.

"Ми продовжуватимемо ракетну програму в будь-якому разі", — сказав Володимир Горбулін, колишній радник з національної безпеки України та 62-річний ветеран ракетної промисловості, який консультує кілька проєктів. Він не розкрив деталей, але також заперечує "дикі, неінформовані фантазії" про ядерне переозброєння.

Ракета "Трембіта"

Сергій Бірюков, який очолює команду добровольців-інженерів, що працюють над ракетою "Трембіта", зазначив, що вона може промахнутися, але ми пролетимо так низько над російськими окопами, що вони злякаються (will shit themselves)".

Двигун "Трембіти" являє собою сучасну модернізацію за 200 доларів імпульсного повітряно-реактивного двигуна, який вперше використовували в німецькій бомбі V-1 1944 року. Труба двигуна зроблена грубо і наспіх. Під нею звисає прямокутний кожух, що приховує систему наведення і боєголовку ракети.

Ракета V1

Базова версія "Трембіти" летить зі швидкістю 400 км/год, дальність польоту — 200 км. У розробці зараз перебуває більша і потужніша модель, яка може долетіти до Москви. Серійне виробництво заплановано на період після остаточних польових випробувань. Ентузіастам знадобилося всього півтора року, щоб досягти цього. За словами авторів статті, це — подвиг, оскільки в ракетній інженерії шлях від креслярської дошки до поля бою зазвичай займає багато років.

Ракета "Трембіта"

Ще одна складність — фінанси. Уряд підтримує виробництво будь-якої ракети, яка показала, що може літати. Приватним виробникам пропонується прибуток у 25%, що й виробникам безпілотників. Але розробники часто ризикують значними сумами власних грошей, щоб запустити проєкти.

Складнішим завданням видається масштабування до промислового рівня — пошук інвестицій, виробництво важливих компонентів за кордоном і гарантування безпеки. У цьому відношенні Україна відстає від російського ракетного комплексу, який перебуває у віданні держави.

"В України не бракує ідей. Але диявол завжди криється в реалізації", — повідомив один з інсайдерів. За словами джерела, нове партнерство із західними союзниками — найкращий спосіб масштабування виробництва. Але не кожна країна охоче ділиться своїм досвідом і компетенцією, обладнанням і пов'язаними з виробництвом ризиками.

Водночас такі країни, як Бельгія і Данія, роблять кроки в цьому напрямку. Для Заходу потенціал очевидний. Зробити крилату ракету в Україні з приблизно ідентичними характеристиками польоту може бути в 12 разів дешевше, ніж зробити це на заводах у Західній Європі. Випуск варіанту "Трембіти" як приманки може коштувати лише 3 тисячі доларів. І 15–20 тисяч — з 20–30 кг боєголовки, що вважається хорошою угодою в ракетній індустрії.

Але Україні все ще потрібен час, якого може не вистачити. Високопоставлений співробітник служби безпеки зазначив, що потрібно щонайменше рік до виробництва ракет у кількості, діапазоні та можливостях, які могли б серйозно загрожувати Росії.

До цього багато що може змінитися. Якщо Дональд Трамп обмежить американську допомогу Україні та інші західні союзники рушать за ним, це може зупинити й без того мізерні постачання західних ракет. РФ може використовувати переговори про припинення вогню і вимагати встановити обмеження на українське ракетне виробництво. Тиск наростає, але команду "Трембіти" це не зупиняє.

"Якщо і буде припинення вогню, то воно буде між урядами, — пояснив Бірюков. — Ми — партизани. Наші ракети продовжать літати".

Нагадаємо, що КНДР значно збільшила виробництво ракет для Росії, на що, за даними The Wall Street Journal, вказали нові супутникові знімки.

Також повідомлялося, що 23 грудня Кабмін затвердив список пріоритетних систем для українських виробників.