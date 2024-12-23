Долетят до Москвы: Украина разрабатывает больше 10 проектов ракет, часть уже готовы, — The Economist

По словам журналистских инсайдеров, Украине нужно не меньше года, чтобы довести производство собственных ракет до возможностей, которые бы серьезно угрожали России.

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На фоне неопределенности с дальнейшей военной помощью Украина возрождает ракетную индустрию. Отсюда и появление "Трембиты" — одного из нескольких ракетных проектов, которые могут стать началом новой отечественной ракетной промышленности, ведь в советские времена Украина была мировым лидером в области космических и ракетных инноваций. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Днепровский завод "Южмаш" производил четыре поколения стратегических ракет. Но славная традиция была прервана в 1994 году Будапештским меморандумом, по которому Украина отказалась от своих ядерных МБР в обмен на бесполезные гарантии безопасности. Более поздние попытки возродить ракетную отрасль были сопряжены с коррупцией, недостатком управления, российским вмешательством и отсутствием политической воли.

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За исключением ограниченного количества американских ракет ATACMS и британских/французских Storm Shadow/Scalps, ВСУ по большей части поражали цели, расположенные близко к линии фронта. Это позволило России действовать в относительной безопасности в 30 км от линии фронта, одновременно обстреливая украинские города. Российская ракетная промышленность уступает только американской и, возможно, китайской.

БПЛА большой дальности помогли Украине восстановить равновесие, но теперь их сбивают в девяти из десяти случаев. В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил о переходе к более сложным для перехвата ракетам. Поставленная цель — к концу года выпустить 3000 единиц. Меньше десяти новых ракет и ракетных дронов уже готовы к полету. К ним может присоединиться еще десяток разработок меньшего масштаба.

Ракета "Трембита"

Наиболее заметные проекты — это "Нептун" и "Грім-2" — тактическая баллистическая ракета, разрабатываемая на заводе "Южмаш". Обе ракеты финансируются украинским правительство. Инсайдеры отрасли говорят, что видят больше перспектив в новых стартапах, а официальные лица заявляют, что 2025 год станет "годом украинской крылатой ракеты".

Подробности ракетной программы не предаются огласке, на что есть веские причины. Россия охотится за производственными объектами, в ходе обстрелов гибли и были искалечены сотни рабочих. В декабре 2023 года несколько крылатых ракет попали в объект по производству ракет "Нептун" в Киеве. Тогда машины скорой помощи стояли в очереди у здания несколько часов спустя.

В ноябре 2024 года Россия атаковала "Южмаш" в Днепре своей "новой" МБР "Орешник". Но атака на завод в 2023 году вызвала гораздо большие разрушений, в результате чего погибли и были ранены многие.

Производство ракет в военное время вывело ракетостроение на новый уровень — теперь их разрабатывают под землей. Часть сборки уже переместилась в защищенные бункеры, а производство компонентов разбросано по сотням скрытых, ничем не примечательных мест.

"Мы будем продолжать ракетную программу в любом случае", — сказал Владимир Горбулин, бывший советник по национальной безопасности Украины и 62-летний ветеран ракетной промышленности, который консультирует несколько проектов. Он не раскрыл деталей, но также отрицает "дикие, неинформированные фантазии" о ядерном перевооружении.

Ракета "Трембита"

Сергей Бирюков, возглавляющий команду добровольцев-инженеров, работающих над ракетой "Трембита", отметил, что она может промахнуться, но мы пролетим так низко над российскими окопами, что они испугаются (will shit themselves)".

Двигатель "Трембиты" представляет собой современную модернизацию за 200 долларов импульсного воздушно-реактивного двигателя, впервые использовавшегося в немецкой бомбе V-1 в 1944 году. Труба двигателя сделана грубо и наспех. Под ней свисает более прямоугольный кожух, скрывающий систему наведения и боеголовку ракеты.

Ракета V1

Базовая версия "Трембиты" летит со скоростью 400 км/ч, дальность полета — 200 км. В разработке сейчас находится более крупная и мощная модель, которая может долететь до Москвы. Серийное производство запланировано на период после окончательных полевых испытаний. Энтузиастам потребовалось всего полтора года, чтобы достичь этого. По словам авторов статьи, это — подвиг, поскольку в ракетной инженерии путь от чертежной доски до поля боя обычно занимает много лет.

Ракета "Трембита"

Еще одна сложность — финансы. Правительство поддерживает производство любой ракеты, которая показала, что может летать. Частным производителям предлагается прибыль в 25%, что и производителям беспилотников. Но разработчики часто рискуют значительными суммами собственных денег, чтобы запустить проекты.

Более сложной задачей представляется масштабирование до промышленного уровня — поиск инвестиций, производство важных компонентов за рубежом и обеспечение безопасности. В этом отношении Украина отстает от российского ракетного комплекса, который находится в ведении государства.

"У Украины нет недостатка в идеях. Но дьявол всегда кроется в реализации", — сообщил один из инсайдеров. По словам источника, новое партнерство с западными союзниками — лучший способ масштабирования производства. Но не каждая страна охотно делится своим опытом и компетенцией, оборудованием и связанными с производством рисками.

Вместе с тем такие страны, как Бельгия и Дания делают шаги в этом направлении. Для Запада потенциал очевиден. Произвести крылатую ракету в Украине с примерно идентичными характеристиками полета может быть в 12 раз дешевле, чем сделать это на заводах в Западной Европе.

Выпуск варианта "Трембиты" в качестве приманки может стоить лишь 3 тысячи долларов. И 15–20 тысяч — с 20–30 кг боеголовки, что считается хорошей сделкой в ракетной индустрии.

Но Украине все еще нужно время, которого может не хватить. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности отметил, что нужно не меньше года до производства ракет в количестве, диапазоне и возможностях, которые могли бы серьезно угрожать России.

До этого многое может измениться. Если Дональд Трамп ограничит американскую помощь Украине и другие западные союзники последуют примеру, это может остановить и без того скудные поставки западных ракет. РФ может использовать переговоры о прекращении огня и потребовать установить ограничения на украинское ракетное производство. Давление нарастает, но команду "Трембиты" это не останавливает.

"Если и будет прекращение огня, то оно будет между правительствами, — объяснил Бирюков. — Мы — партизаны. Наши ракеты продолжат летать".

Напомним, что КНДР значительно увеличила производство ракет для России, на что, по данным The Wall Street Journal, указали новые спутниковые снимки.

Также сообщалось, что 23 декабря Кабмин утвердил список приоритетных систем для украинских производителей.