400 000 АК-47 и РПГ, 1000 ПЗРК "Игла" и "Стрела": как НАТО уничтожало оружие Украины, — исследование

По словам журналистов, поначалу оружие хотели разобрать и извлечь компоненты на военном складе в Балаклее. Но возникли финансовые и логистические сложности, поэтому решили уничтожить ракеты открытым взрывом. По словам журналистов, такой подход больше понравился VIP-посетителям церемонии по демилитаризации.

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Советские силы после ухода из Восточной Европы оставили в Украине громадный объем боеприпасов, которые, впрочем, сейчас бы уже устарели и считались опасными. То, какую угрозу представляло это вооружение, показали взрывы и пожары на складах в прошлое десятилетие. Об этом пишет Kyiv Post.

Стив Браун, бывший специалист британской армии по боеприпасам и обезвреживанию бомб, который работал в ООН и НАТО. C 2001 он в качестве советника по демилитаризации в Агентстве НАТО по техническому обслуживанию и снабжению (NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA) руководил проектом по уничтожению противопехотных мин н Донецком химическом заводе.

Украина должна была выполнить свои обязательства в рамках "Соглашения о запрете на противопехотные мины". В 2002 году украинское правительство попросило НАТО помочь уничтожить некоторые излишние запасы конвенционального вооружения.

"В начале 2003 года, в составе группы НАТО, я помог разработать четырехэтапный план <…> — говорится в публикации. — Финансирование должно было осуществляться за счет добровольных взносов в Целевой фонд Партнерства ради мира".

Процесс демилитаризации Украины, который проводился НАТО

В 2004 году США согласились выступить в качестве ведущей страны для этого проекта, но с условиями. Обеспокоенные тем, что излишки стрелкового оружия, легких вооружений, переносных зенитно-ракетных комплексов Украины представляли потенциальную угрозу безопасности, США хотели, чтобы Украина сдала все это для уничтожения, отмечает автор публикации.

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На первом этапе проекта планировали:

разработать возможности Украины по демилитаризации боеприпасов;

уничтожить 25 000 тонн обычных боеприпасов;

уничтожить 1 000 ПЗРК и 500 стреляющих механизмов;

уничтожить 400 000 единиц стрелкового оружия и легких вооружений.

Масштабы проекта демилитаризации Украины в рамках программы "Партнерство ради мира"

Итоговый план согласовали с Военно-политическим комитетом НАТО (PMSC) в апреле 2005 года.

Основной финансовый вклад в проект внесли США, но и 16 других стран также поучаствовали: Австрия, Болгария, Канада, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Швейцария, Турция и Великобритания. ЕС также согласился профинансировать закупку специального технического оборудования.

Автор статьи и по совместительству управляющий проектом по разоружению Украины упомянул о политической нестабильности, которая тогда присутствовала в стране.

"За пять лет моей работы, по сути, произошло пять смен правительства. Эти изменения неизменно приводили к коренной реорганизации, поскольку новые министры назначали новых заместителей, новых руководителей управлений, филиалов и департаментов; каскад сверху вниз мог длиться несколько месяцев", — отметил Браун.

По по его словам, ему пришлось работать с пятью разными заместителями министра обороны, пятью разными главами департамента утилизации, четырьмя разными главами экономического управления и девятью разными руководителями проектов Министерства обороны.

Вдобавок ко всему, бюрократия украинских общенациональных и местных органов власти также была препятствием для своевременного прогресса. Казалось, что даже самые незначительные технические и оперативные решения требовали одобрения Кабинета министров.

Тем не менее, работу удалось выполнить.

Что было сделано?

Управление проектом: в декабре 2005 года открылся проектный отдел в Офисе связи НАТО (NLO) в Киеве. Была нанята переводчица, а в течение следующих нескольких месяцев, по мере развития проекта, наняли трех аудиторов, которые должны были контролировать, регистрировать и отчитываться о ходе проекта, а также имели полномочия вмешиваться, если задачи выполнялись неправильно.

Объекты демилитаризации: Донецкиий химический завод и дв объекта по производству боеприпасов "Укроборонсервиса" в Гречанах, в Хмельницкой и в Шостке, в Сумской области, недалеко от границ с Россией и Беларусью.

В дополнение к финансированию инфраструктуры на трех объектах приобрели, за большие деньги, газовую установку для сжигания взрывчатых отходов (EWI) у американской компании El Dorado Engineering (EDE), которую нужно было дополнить уникальной, изготовленной на заказ системой снижения загрязнения (PAS) для борьбы с высоким содержанием ртути, присутствующей во многих типах советских боеприпасов. Систему установили ​​в Донецке.

"Кстати, мне сообщили, что система EWI была демонтирована и вывезена в Россию в течение нескольких недель после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. UOS спроектировала и построила собственную меньшую, но эффективную электрическую установку EWI на заводе в Гречанах", — отметил автор статьи.

Уничтожение ПЗРК

Изначально наш план предусматривал разборку ракет для извлечения компонентов, некоторые из которых включали редкие металлы. Пробная разборка была проведена на военном складе боеприпасов в Балаклее, примерно в 500 километрах от Киева в декабре 2005 года. Проба показала, что разборка технически осуществима, но обнаружилось, что это финансово и логистически невыполнимо, поэтому решили уничтожить ракеты открытым взрывом.

Боец ВСУ с ПЗРК "Игла"

По словам журналистов, такой подход больше понравился VIP-посетителям этого проекта: "потому что это было намного "сексуальнее", чем разбирать их в мастерской". Ракеты уничтожали на бывшем ракетном складе, которым управлял Государственный научно-исследовательский химический институт в Шостке.

Уничтожению боеприпасов предшествовала официальная церемония 20 июня 2006 года. В общей сложности 1000 ракет и 500 пусковых установок уничтожили через три месяца, затем была и церемония закрытия — 20 сентября 2006 года.

Распаковка ПЗРК на объекте в Шостке

Подготовка ПЗРК к уничтожению

ПЗРК уничтожены

ВИП-персоны, присутствовавшие во время уничтожения ПЗРК

В общей сложности, тысяча уничтоженных ПЗРК Игла 1, ПЗРК Стрела 2, ПЗРК Стрела 3. И 500 пусковых механизмов

Стив Браун пишет, что в течение 2007 года и в начале 2008 года он вместе с представителями США провели ряд встреч с украинским правительством, чтобы попытаться договориться о предоставлении дополнительных ракет ПЗРК и пусковых установок для последующей утилизации, но украинские коллеги были решительно против.

"Позже я узнал, что причина была в том, что представители Министерства внутренней безопасности США договорились о покупке около 2000 ракет для испытаний, чтобы защитить гражданские и военные самолеты от потенциальных терактов, в то время как мы просто покрывали стоимость уничтожения", — отметил автор.

Уничтожение стрелкового оружия и легких вооружений

Территорию воинской части 4182 в Каменец-Подольском выбрали в качестве места для уничтожения стрелкового оружия и легких вооружений.

В состав участка была включена отдельная безопасная зона для хранения и обслуживания оружия. Также ввелась компьютеризированная система аудита, в которой каждая единица оружия была отмечена штрих-кодом, который сканировался на каждом этапе процесса разборки и уничтожения.

"Уничтожение ЛСО в значительной степени превратилось в политический футбол, и хотя оно было начато в январе 2007 года, все же не было завершено до середины 2011 года. Мы столкнулись с возражениями ряда министерств, которые считали, что оружие должно быть продано или деактивировано и преобразовано в "копии" оружия", — отметил автор.

Обсуждения велись на уровне министров и Государственного департамента США.

В сентябре 2009 года правительство Украины признало, что это был непрактичный шаг и указало, что теперь готово передать остаток согласованного оружия в проект после одобрения Кабинета министров. В ответ США заявили, что профинансируют последующий проект после завершения текущих операций.

В итоге оставшееся оружие передали для утилизации в мае 2010 года, а окончательное уничтожение согласованных 400 000 единиц оружия завершили 30 апреля 2011 года. Краткое описание того, что было уничтожено, показано в таблице ниже.

Разновидности уничтоженного оружия, их категории, количество и локации

Разновидности уничтоженного оружия, их категории, количество и локации

Разновидности уничтоженного оружия, их категории, количество и локации

Разновидности уничтоженного оружия, их категории, количество и локации

Уничтожение обычных боеприпасов

В общей сложности, уничтожили 400 тысяч: АК 74/47, карабины и ружья, короткоствольное оружие, автоматы, РПГ, спортивное оружие, учебное оружие

Первоначальный план состоял в том, чтобы создать новый объект для демилитаризации в Калиновке, но местные власти воспрепятствовали этому по "экологическим соображениям". Было принято прагматичное решение использовать существующие государственные мощности на четырех отдельных объектах в Шостке, Павлограде, Донецке и Гречанах.

Сообщается, что в конечном итоге из-за логистических, финансовых и политических сложностей проект остановился. В частности, Украина не смогла (или не захотела) внести свой согласованный финансовый вклад. Это привело к тому, что США, как ведущая страна, пригрозили прекратить проект в конце 2008 года.

В процессе работы NAMSA получила в феврале 2009 года предложение от государственного предприятия "Укроборонсервис" провести уничтожение боеприпасов на объекте в Гречанах и в Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов в Шостке по цене 250 евро за тонну — при условии, что это можно будет сделать без финансовой поддержки со стороны украинского правительства и при том, что можно будет продавать перерабатываемый материал. Это предложение поддержали в NAMSA, и приняла ведущая страна проекта. Выделили средства, что позволило завершить окончательное уничтожение к апрелю 2010 года. Хотя общий объем уничтоженных обычных боеприпасов составил чуть более 8000 тонн вместо запланированных 25 000.

Что было уничтожено в Гречанах и Шостке:

Вес и локации уничтоженного оружия. в общей сложности 8000 тонн

Итог

Проект, который планировалось завершить за три года, между 2006 и 2008 годами, пришлось продлить еще на 18 месяцев. В итоге была достигнута только половина первоначальной цели.

"Как ответственный сотрудник проекта, я был обеспокоен тем, что потерпел неудачу, пока Стивен С., заместитель директора Управления по удалению и сокращению вооружений Госдепартамента США (PM/WRA), не отвел меня в сторону и не сказал: "Я финансирую 14 проектов в Украине, и ваш — единственный, который приблизился к достижению своей цели", — уточнил автор статьи.

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