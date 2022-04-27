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ВС РФ захватили несколько населенных пунктов на Востоке Украины, — Генштаб

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ВС РФ захватили несколько населенных пунктов на Востоке Украины

По данным командования, оккупанты продолжают осуществлять штурмовые действия на Донбассе, пытаясь развить наступление в районе Славянска, Северодонецка и Лимана.

ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в Харьковской и Луганской областях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Самая высокая активность российских войск, по данным командования, зафиксирована на Донецком и Слобожанском направлениях. Противник не оставляет попыток взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области с целью окружения группировки ООС.

На Слобожанском направлении ВС РФ продолжают блокаду Харькова, обстреливая жилые кварталы из тяжелого вооржения. В районе Изюма российские войска осуществляют наступательные действия возле Барвенково. В течение суток, как отмечают в Генштабе, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Заводы и северо-восточную окраину Большой Камышевахи. На территории Белгородской области, которая граничит с Украиной, зафиксировано размещение двух ракетных дивизионов ОТРК "Искандер-М".

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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Заводы

На Донецком направлении боевые действия осуществлялись вдоль всей линии разграничения, а основные усилия ВС РФ сосредоточили на штурме позиций ВСУ возле Попасной и Курахово. По данным Генштаба ВСУ, командование оккупационных войск ставит цель захватить Попасную и Рубежное, а также развить наступление в районе Славянска, Северодонецка и Лимана. Также не прекращаются обстрелы "Азовстали" в Мариуполе. В самом прифронтовом городе захватчики проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирных жителей.

На Лиманском направлении ВС РФ взяли под контроль Заречное и продолжают штурмовые действия возле Ямполя. Еще один населенный пункт был захвачен оккупантами на Северодонецком направлении — Новотошковское.

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ВС РФ взяли под котроль населенный пункт Заречное

На Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях ВС РФ пытаются улучшить свое тактическое положение, осуществляя перегруппировку войск, наращивая системы огневого поражения и проводя аэроразведку. В районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области российские оккупанты также проводят фильтрационные мероприятия против гражданских.

В течение минувших суток, как отмечают в Генштабе, подразделения ВСУ уничтожили семь воздушных целей противника:

  • самолет Су-25;
  • вертолет Ка-52;
  • 2 крылатые ракеты;
  • 3 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Более того, ВСУ за сутки отбили 9 вражеских атак российских войск в Донецкой и Луганской областей, в ходе которых были уничтожены:

  • 9 танков;
  • 11 артиллерийских систем;
  • 4 единицы спецтехники;
  • 17 единиц бронированной техники;
  • зенитная установка;
  • 16 единиц автомобильной техники;
  • 4 топливных заправщика.
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ВСУ за сутки на Донбассе отбили девять атак ВС РФ

Напомним, ранее Генштаб ВСУ назвал ключевые цели российских войск на Донбассе. По данным военного командования, ВС РФ пытаются взять в окружение группировку ООС на Востоке страны и оккупировать Попасную, Рубежное и Марьинку.

Также сообщалось, что в Рубежном и Попасной продолжаются ожесточенные бои.