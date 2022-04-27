ЗС РФ захопили кілька населених пунктів на Сході України, — Генштаб

За даними командування, окупанти продовжують здійснювати штурмові дії на Донбасі, намагаючись розвинути наступ у районі Слов'янська, Сєвєродонецька та Лиману.

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ЗС РФ взяли під контроль кілька населених пунктів у Харківській та Луганській областях. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Найвища активність російських військ, за даними командування, зафіксована на Донецькому та Слобожанському напрямках. Противник не залишає спроб взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області з метою оточення угруповання ООС.

На Слобожанському напрямі ЗС РФ продовжують блокаду Харкова, обстрілюючи житлові квартали з тяжкого озброєння. В районі Ізюму російські війська здійснюють наступальні дії біля Барвінкового. Протягом доби, як зазначають у Генштабі, ЗС РФ взяли під контроль населений пункт Заводи та північно-східну околицю Великої Комишувахи. На території Бєлгородської області, що межує з Україною, зафіксовано розміщення двох ракетних дивізіонів ОТРК "Іскандер-М".

[ + – ] ЗС РФ взяли під контроль населений пункт Заводи

На Донецькому напрямку бойові дії тривали вздовж усієї лінії розмежування, а основні зусилля ЗС РФ зосередили на штурмі позицій ЗСУ біля Попасної та Курахового. За даними Генштабу ЗСУ, командування окупаційних військ має на меті захопити Попасну та Рубіжне, а також розвинути наступ у районі Слов'янська, Сєвєродонецька та Лимана. Також не припиняються обстріли "Азовсталі" в Маріуполі. В самому прифронтовому місті загарбники проводять фільтраційні заходи щодо мирних жителів.

На Лиманському напрямі ЗС РФ взяли під контроль Зарічне та продовжують штурмові дії біля Ямполя. Ще один населений пункт захоплений окупантами на Сєвєродонецькому напрямку — Новотошківське.

[ + – ] ЗС РФ взяли під контроль населений пункт Зарічне

На Миколаївському, Криворізькому та Запорізькому напрямах ЗС РФ намагаються покращити своє тактичне становище, здійснюючи перегрупування військ, нарощуючи системи вогневої поразки та проводячи аеророзвідку. В районах населених пунктів Киселівка та Станіслав Херсонської області російські окупанти також проводять фільтраційні заходи проти цивільних.

Протягом минулої доби, як зазначають у Генштабі, підрозділи ЗСУ знищили сім повітряних цілей противника:

літак Су-25;

вертоліт Ка-52;

2 крилаті ракети;

3 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Щобільше, ЗСУ за добу відбили 9 ворожих атак російських військ у Донецькій та Луганській областях, під час яких знищено:

9 танків;

11 артилерійських систем;

4 одиниці спецтехніки;

17 одиниць броньованої техніки;

зенітна установка;

16 одиниць автомобільної техніки;

4 паливні заправники.

[ + – ] ЗСУ за добу на Донбасі відбили дев'ять атак ЗС РФ

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ назвав ключові цілі російських військ на Донбасі. За даними військового командування, ЗС РФ намагаються взяти в оточення угруповання ООС на Сході країни та окупувати Попасну, Рубіжне та Мар'їнку.

Також повідомляли, що в Рубіжному та Попасній тривають запеклі бої.