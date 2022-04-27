"Наша часть не захотела возвращаться": ВС РФ все чаще отказываются идти воевать в Украину

Согласно свежему перехвату, представленному украинскими спецслужбами, оккупанты из России не хотят возвращаться на войну из-за больших потерь.

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Служба безопасности Украины перехватила разговор российских военных, которые участвуют в полномасштабной войне, обсуждающих большие потери своих войск и способы отказа от дальнейшего участия в боевых действиях. Соответствующий ролик ведомство опубликовало в своем телеграм-канале в среду, 27 апреля.

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По словам представителей службы, в новой записи телефонных разговоров зафиксировано, как российские военные, которых отправили на перегруппировку после того, как их подразделения понесли серьезные потери, отказываются возвращаться на войну.

СБУ опубликовала беседу двух военных РФ, один из которых находится под Изюмом Харьковской области и ждет возвращения в Россию:

— Нас 22-го вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались.

— Ааа, и все, вы уже в Москве?

— Я (неразборчиво) там один пацан в лагере, Белгородская область, около Ваулек, понял. Вот, а я по "семейным" в отпуск, в часть добрался, там рапорт написал х*е-мое и домой собрался.

— А я слышал ваши танки, там танковый полк, 60 танков отправили.

— У нас там было 60, осталось 10, разъ*бали на*уй, половина в плену на*уй, половина 200-е, 300-е (раненые и убитые).

— А ваши не говорят, когда выводить? Я ваших видел вчера, на волынках стоят там, целая арава ваших.

— Да, братан, х*й знает, говорили 24-го нас выводят, ни*уя уже, 26-го, но 26-го тоже х*йня, и последняя дата, это, скорее всего — это 6 мая.

— А наша реактивка (предположительно, военные РФ, управляющие реактивными системами залпового огня (РСЗО), че, так и будет молчать? Или начнет че-то делать?

— Я х*й его знает, ничего не известно, все молчат, че и как, х*й поймешь.

— Понял.

В свою очередь в СБУ прокомментировали диалог двух оккупантов, заявив, что отказаться от войны в Украине правильным решением.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора командира российского разведывательного батальона с корректировщиком огня, посвященный расстрелу школьников и пожилых женщин.

Ранее мы писали, как российские солдаты сами опровергли фейк, что им удалось захватить Рубежное Луганской области.