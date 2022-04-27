"Наша частина не захотіла повертатися": ЗС РФ дедалі частіше відмовляються йти воювати в Україну

Згідно зі свіжим перехопленням, представленим українськими спецслужбами, окупанти з Росії не хочуть повертатися на війну через великі втрати.

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Служба безпеки України перехопила розмову російських військових, які беруть участь у повномасштабній війні та які обговорюють великі втрати своїх військ і способи відмови від подальшої участі в бойових діях. Відповідний ролик відомство опублікувало у своєму телеграм-каналі в середу, 27 квітня.

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За словами представників служби, у новому записі телефонних розмов зафіксовано, як російські військові, яких відправили на перегрупування після того, як їхні підрозділи зазнали серйозних втрат, відмовляються повертатися на війну.

СБУ опублікувала бесіду двох військових РФ, один із яких перебуває під Ізюмом Харківської області та чекає на повернення в Росію:

— Нас 22-го вивели, і наша частина не захотіла повертатися назад, зрозумів? Типу відмовники, зрозумів? Ми лишилися.

— Ааа, і все, ви вже в Москві?

— Я (нерозбірливо) там один хлопець у таборі, Білгородська область, біля Валуйок, зрозумів. Ось, а я через "сімейні" у відпустку, у частину дістався, там рапорт написав, х*е-моє, і додому зібрався.

— А я чув ваші танки, там танковий полк, 60 танків відправили.

— У нас там було 60, залишилося 10, роз'*бали на*уй, половина в полоні на*уй, половина 200-і, 300-і (поранені та вбиті).

— А ваші не кажуть, коли вивести? Я ваших бачив учора, на волинках стоять там ціла орава ваших.

— Так, братан, х*й знає, говорили 24-го нас виводять, ні*уя вже, 26-го, але 26-го теж х*йня, і остання дата, це, швидше за все, — це 6 травня.

— А наша реактивка (імовірно, військові РФ, які керують реактивними системами залпового вогню (РСЗВ), що, так і буде мовчати? Чи почне щось робити?

— Я х*й його знає, нічого не відомо, всі мовчать, що і як, х*й зрозумієш.

— Зрозумів.

У свою чергу, в СБУ прокоментували діалог двох окупантів, заявивши, що відмовитися від війни в Україні — це правильне рішення.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови командира російського розвідувального батальйону з коригувальником вогню, присвяченої розстрілу школярів і літніх жінок.

Раніше ми писали, як російські солдати самі спростували фейк, що їм удалося захопити Рубіжне Луганської області.