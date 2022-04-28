Флот РФ, несмотря на потерю "Москвы", может обстреливать Украину, — разведка Британии

По данным ведомства, в оперативной зоне Черного моря Россия разместила 20 кораблей, включая подводные лодки.

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Черноморский флот Российской Федерации, несмотря на потеру боевых кораблей, до сих пор имеет возможность наносить удары по украинским и прибережным целям. Об этом говорится в отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 28 апреля.

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По данным ведомства, на сегодняшний день в оперативной зоне Черного моря группировка ЧМФ Российской Федерации насчитывает 20 кораблей, включая подводные лодки.

Британские раздвечики напоминают, что пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что лишает Москву возможности заменить ракетный крейсер "Москва", который был подбит и ушел на дно.

Вместе с этим, ведомство предупреждает, что российский флот все еще может наносить удары по территории Украины. Также в своем отчете Министерство обороны Великобритании называет "позорными потерями" потопление флагмана ЧМФ РФ и десантного корабля "Саратов".

"Около 20 кораблей ВМФ России в настоящее время находятся в оперативной зоне Черного моря, включая подводные лодки. Несмотря на позорные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", ЧМФ РФ сохраняет способность наносить удары по украинским и береговым целям", — сказано в сообщении военной разведки.

[ + – ] ЧМФ РФ может обстреливать Украину из Черного моря

Напомним, Министерство обороны России официально признало потерю ракетного крейсера "Москва" в Черном море. В ведомстве утверждали, что в результате потопления флагмана ЧМФ РФ погиб один моряк, а еще 27 членов экипажа пропали без вести.

Также издание The Times утверждало, что Россия обстреливает украинские города с четырех подлодок, которые базируются в Черном море.