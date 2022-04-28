Флот РФ, незважаючи на втрату "Москви", може обстрілювати Україну, — розвідка Британії

За даними відомства, в оперативній зоні Чорного моря Росія розмістила 20 кораблів, враховуючи підводні човни.

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Чорноморський флот Російської Федерації, незважаючи на втрату бойових кораблів, досі має можливість завдавати ударів по українських та прибережних цілях. Про це йдеться у звіті військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 28 квітня.

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За даними відомства, на сьогоднішній день в оперативній зоні Чорного моря угруповання ЧМФ Російської Федерації налічує 20 кораблів, враховуючи підводні човни.

Британські розвідники нагадують, що протока Босфор залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, що позбавляє Москву можливості замінити ракетний крейсер "Москва", який був підбитий і пішов на дно.

Разом із цим відомство попереджає, що російський флот усе ще може завдавати ударів по території України. Також у своєму звіті Міністерство оборони Великобританії називає "ганебними втратами" потоплення флагмана ЧМФ РФ та десантного корабля "Саратов".

"Майже 20 кораблів ВМФ Росії наразі знаходяться в оперативній зоні Чорного моря, враховуючи підводні човни. Незважаючи на ганебні втрати десантного корабля "Саратов" і крейсера "Москва", ЧМФ РФ зберігає здатність завдавати ударів по українських і берегових цілях", — сказано у повідомленні військової розвідки.

[ + – ] ЧМФ РФ може обстрілювати Україну з Чорного моря

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії офіційно визнало втрату ракетного крейсера "Москва" у Чорному морі. У відомстві стверджували, що внаслідок потоплення флагмана ЧМФ РФ загинули один моряк, а ще 27 членів екіпажу зникли безвісти.

Також видання The Times стверджувало, що Росія обстрілює українські міста з чотирьох підводних човнів, які базуються в Чорному морі.