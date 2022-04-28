Кремль хочет основать "Южную Русь" на оккупированных территориях Украины — СМИ

Журналисты обнаружили "Манифест Южнорусского народного Собора", в котором говорится о необходимости создать "новое государство" в ответ на "бандеровщину".

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Кремль рассматривает возможность создания нового квазиобразования под названием "Южная Русь" на оккупированных российскими войсками территориях Украины. Об этом свидетельствует документ, попавший в распоряжение журналистов проекта "Схемы", сообщает издание "Радио Свобода".

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По данным журналисты, в документе, который называется "Манифест Южнорусского народного Собора" говорится о создании "нового государства" в ответ на "террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины". Также в манифесте говорится, что украинское государство потеряло "легитимность внутри УССР" после свержения президента в 2014 году.

Помимо этого в документе отмечается, что "Южная Русь" является наследницей Киево-Новгородской руси и Запорожской Сечи, "Новороссии времен Екатерины Великой" и УССР.

"Мы строим свое государство на основе понимания исторического и генетического родства и единства триединого русского народа украинцев, белорусов и русских, братской дружбы и взаимопомощи", – говорится в манифесте.

Также в этом документе украинский язык называют "наречием", которое признается вместе с русским языком — "языком межнационального общения, при равенстве всех языков и народностей". Православие авторы манифеста называют "фундаментом нашей культуры и идентичности".

В манифесте также анонсируется проведение "всенародного референдума" по созданию нового "государства". При этом на каких именно территориях планируется основать "Южную Русь" не уточняется.

Согласно метаданным документа, он был создан 16 апреля, а автором, предположительно, является Роман Романов, заместитель председателя центрального исполнительного комитета провластной партии в РФ "Единая Россия", также является главой высшей партийной школы.

Журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, документ сначала получил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, который также занимает пост секретаря генерального совета партии "Единая Россия". Затем Турчак передал манифест другому представителю партии, помощнику российского бизнесмена Константина Малофеева Дмитрию Грызлову. Издание также отметило, что Малофеева в СМИ называют "спонсором войны на Донбассе". Также известен тем, что в 2014 году во время оккупации Крыма и войны на Донбассе, его структуры финансировали сепаратистов в этих регионах. Бывший подчиненный бизнесмена, Игорь Стрелков (Гиркин), стал наиболее известным командиром "ДНР"

Напомним, в четверг, 28 апреля, выступая в ОБСЕ, посол США Майкл Карпентер обвинил России в планировании отстранения украинского правительства и органов местного самоуправления от власти, а также подготовке новой "конституции" Украины.

Ранее мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что российские оккупационные власти не планируют проводить в регионе псевдореферендум. Вместо этого, по его словам, они хотят присоединить Херсонскую область к Крыму.