Россия намерена свергнуть правительство Украины и готовит новую конституцию, — посол США

По мнению Майкла Карпентера, РФ может организовать на оккупированных территориях фиктивные референдумы и прибегнет к насильственному переселению местных жителей в Россию или ОРДЛО, пропустив их через фильтрационные лагеря.

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В четверг, 28 апреля, выступая в ОБСЕ, посол США Майкл Карпентер обвинил России в планировании отстранения украинского правительства и органов местного самоуправления от власти. Текст его выступления опубликован на сайте Миссии США при ОБСЕ.

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"У нас есть информация о том, что планы России по дальнейшему вторжению в Украину включают принудительную капитуляцию демократически избранного правительства Украины, в том числе роспуск всех органов местного самоуправления, — заявил Карпентер. — Новые структуры управления должны быть созданы на "освобожденных" территориях, находящихся под контролем России. Планы нового правительства и новой конституции разрабатываются российскими чиновниками и так называемыми "сепаратистами".

По словам посла, эти планы включают в себя мораторий, запрещающий законно избранным украинским лидерам и тем, кто поддерживает правительство Украины, занимать любые руководящие должности.

[ + – ] Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер

Подготовка референдумов

"Это прямо следует из сценария России, которая неоднократно использовала фальшивые "электоральные" процессы с попытками навязать так называемые "новые реалии", включая проведение фиктивных референдумов в попытке придать подобие легитимности подчинению", — сказал посол.

Он предупредил, что Кремль сейчас может готовиться к проведению "референдумов" в районах Украины, которые он захватил с 24 февраля.

"Эти сфальсифицированные, нелегитимные референдумы, несомненно, будут сопровождаться волной преследований тех, кто стремится противостоять или подорвать планы Москвы, — подчеркнул Карпентер. — Следует ожидать, что Россия усилит продолжающееся насильственное переселение местного населения из районов юга и востока Украины в Россию или подконтрольные России части Донбасса через так называемые "фильтрационные лагеря".

Преследование нелояльных

Посол рассказал, что россияне проводят аресты в оккупированных районах. Арестованных держат в лагерях и жестоко допрашивают, пытаясь выявить их связи с украинским правительством или независимыми СМИ.

"Поступают тревожные сообщения о том, что подозреваемых в таких связях избивают или пытают перед отправкой в ​​так называемую "Донецкую народную республику", где они, как сообщается, исчезают или погибают, — отметил Майкл Карпентер. — Многие гражданские лица из этих фильтрационных лагерей переправляются в Россию, в том числе через Беларусь, или на подконтрольный России Донбасс".

В качестве примера посол привел Мариуполь, где уже действуют четыре фильтрационных лагеря.

"Чтобы остановить это, мы все должны действовать безотлагательно. Заявления об озабоченности в этом Совете необходимы, но едва ли этого достаточно", — резюмировал посол США.

Его заявление прозвучало на фоне активизации политиков Соединенных Штатов и их партнеров в Европе, которые намерены добиться поражения России в развязанной ею войне.

28 апреля Белый дом опубликовал тезисы президента США Джо Байдена, обращенные к Конгрессу, которыми предлагается внести изменение в американское законодательство. Это позволит арестовывать активы российских бизнесменов, используемые для уклонения от санкций.

Ранее CNN сообщало об изменении тактики Белого дома в отношении России. По данным американских журналистов, официальный Вашингтон хочет сделать вторжение РФ в Украину стратегическим провалом, существенно "кастрировав" их военный потенциал.

Также сообщалось, что 26 апреля на военной базе "Рамштайн" в Германии лидеры 40 стран встретились для обсуждения новых поставок вооружения Украине.