Росія має намір скинути уряд України і готує нову конституцію, — посол США

На думку Майкла Карпентера, РФ може організувати на окупованих територіях фіктивні референдуми і вдасться до насильницького переселення місцевих жителів у Росію чи ОРДЛО, пропустивши їх через фільтраційні табори.

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У четвер, 28 квітня, виступаючи в ОБСЄ, посол США Майкл Карпентер звинуватив Росію у плануванні усунення українського уряду й органів місцевого самоврядування від влади. Текст його виступу опубліковано на сайті Місії США при ОБСЄ.

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"У нас є інформація про те, що плани Росії щодо подальшого вторгнення в Україну враховують примусову капітуляцію демократично обраного уряду України, зокрема розпуск усіх органів місцевого самоврядування, — заявив Карпентер. — Нові структури управління мають бути створені на "звільнених" територіях, які перебувають під контролем Росії. Плани нового уряду та нової конституції розробляються російськими чиновниками і так званими "сепаратистами".

За словами посла, ці плани враховують мораторій, який забороняє законно обраним українським лідерам і тим, хто підтримує уряд України, обіймати будь-які керівні посади.

[ + – ] Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер

Підготовка референдумів

"Це прямо випливає зі сценарію Росії, яка неодноразово використовувала фальшиві "електоральні" процеси зі спробами нав'язати так звані "нові реалії", враховуючи проведення фіктивних референдумів у спробі надати подібність до легітимності підпорядкуванню", — сказав посол.

Він попередив, що Кремль зараз може готуватися до проведення референдумів у районах України, які він захопив із 24 лютого.

"Ці сфальсифіковані, нелегітимні референдуми, безсумнівно, супроводжуватимуться хвилею переслідувань тих, хто прагне протистояти або підірвати плани Москви, — підкреслив Карпентер. — Варто очікувати, що Росія посилить насильницьке переселення місцевого населення з районів півдня та сходу України в Росії частини Донбасу через так звані "фільтраційні табори".

Переслідування нелояльних

Посол розповів, що росіяни проводять арешти в окупованих районах. Заарештованих тримають у таборах і жорстоко допитують, намагаючись виявити їхні зв'язки з українським урядом чи незалежними ЗМІ.

"Надходять тривожні повідомлення про те, що підозрюваних у таких зв'язках б'ють або катують перед відправленням у так звану "Донецьку народну республіку", де вони, як повідомляється, зникають або гинуть, — зазначив Майкл Карпентер. — Багато цивільних осіб із цих фільтраційних таборів переправляються в Росію, зокрема через Білорусь, або на підконтрольний Росії Донбас".

Як приклад посол навів Маріуполь, де вже діють чотири фільтраційні табори.

"Щоб зупинити це, ми всі маємо діяти невідкладно. Заяви про стурбованість у цій Раді необхідні, але навряд чи цього достатньо", — резюмував посол США.

Його заява прозвучала на тлі активізації політиків Сполучених Штатів та їхніх партнерів у Європі, які мають намір добитися поразки Росії у розв'язаній нею війні.

28 квітня Білий дім опублікував тези президента США Джо Байдена, звернені до Конгресу, якими пропонується внести зміни до американського законодавства. Це дозволить заарештовувати активи російських бізнесменів, які використовуються для ухилення від санкцій.

Раніше CNN повідомляло про зміну тактики Білого дому щодо Росії. За даними американських журналістів, офіційний Вашингтон хоче зробити вторгнення РФ в Україну стратегічним провалом, суттєво "каструвавши" їхній військовий потенціал.

Також повідомлялося, що 26 квітня на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині лідери 40 країн зустрілися для обговорення нових поставок озброєння Україні.