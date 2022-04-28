Кремль хоче заснувати "Південну Русь" на окупованих територіях України — ЗМІ

Журналісти знайшли "Маніфест Південноруського народного Собору", в якому йдеться про необхідність створити "нову державу" у відповідь на "бандерівщину".

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Кремль розглядає можливість створення нового квазіутворення під назвою "Південна Русь" на окупованих російськими військами територіях України. Про це свідчить документ, який потрапив у розпорядження журналістів проєкту "Схеми", повідомляє видання "Радіо Свобода".

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За даними журналісти, у документі, який називається "Маніфест Південноруського народного Собору" йдеться про створення "нової держави" у відповідь на "терор і тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини". Також у маніфесті йдеться про те, що українська держава втратила "легітимність усередині УРСР" після повалення президента у 2014 році.

Крім цього в документі зазначається, що "Південна Русь" є спадкоємицею Києво-Новгородської Русі та Запорізької Січі, "Новоросії часів Катерини Великої" та УРСР.

"Ми будуємо свою державу на основі розуміння історичної та генетичної спорідненості та єдності триєдиного російського народу українців, білорусів і росіян, братської дружби та взаємодопомоги", — йдеться у маніфесті.

Також у цьому документі українську мову називають "діалектом", який визнається разом із російською мовою — "мовою міжнаціонального спілкування, за умов рівності всіх мов і народностей". Православ'я автори маніфесту називають "фундаментом нашої культури й ідентичності".

У маніфесті також анонсується проведення "всенародного референдуму" щодо створення нової "держави". При цьому, на яких саме територіях планується заснувати "Південну Русь", не уточнюється.

Відповідно до метаданих документа, він був створений 16 квітня, а автором, ймовірно, є Роман Романов, заступник голови центрального виконавчого комітету провладної партії в РФ "Єдина Росія", також є головою вищої партійної школи.

Журналісти проєкту "Схеми" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляють, документ спочатку отримав перший заступник голови Ради Федерації РФ Андрій Турчак, який також обіймає посаду секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія". Потім Турчак передав маніфест іншому представнику партії, помічнику російського бізнесмена Костянтина Малофєєва Дмитру Гризлову. Видання також зазначило, що Малофєєва у ЗМІ називають "спонсором війни на Донбасі". Також відомий тим, що в 2014 році під час окупації Криму та війни на Донбасі його структури фінансували сепаратистів у цих регіонах. Колишній підлеглий бізнесмена, Ігор Стрєлков (Гіркін), став найвідомішим командиром "ДНР".

Нагадаємо, у четвер, 28 квітня, виступаючи в ОБСЄ, посол США Майкл Карпентер звинуватив Росію у плануванні усунення українського уряду й органів місцевого самоврядування від влади, а також підготовці нової "конституції" України.

Раніше мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російська окупаційна влада не планує проводити в регіоні псевдореферендум. Натомість, за його словами, вони хочуть приєднати Херсонську область до Криму.