Россия выпустила по Украине ракет на 7,5 млрд долларов, — Forbes

Цена боеприпасов, которые применялись войсками государства-агрессора в полномасштабной войне, превысила размеры 82 из 85 местных бюджетов в России.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска выпустили около 1300 ракет, общая стоимость которых составляет примерно 7,5 млрд долларов. Об этом со ссылкой на данные, озвученные заместителем министра обороны Украины Анной Маляр, сообщает издание Forbes.

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Согласно информации журналистов, РФ выпустила по территории Украины примерно 235 ракет "Калибр" — к этому число относятся 183 ракеты, которые, по данным Минобороны, были выпущены до 24 марта, а также 52 ракеты, выпущенные 26 марта. Издание подчеркнуло, что в этом случае при подсчетах журналисты учли только те случаи, когда был точно известен класс ракеты, однако на самом деле ракет "Калибр" могло быть использовано больше.

Что касается ракет "Искандер", "Точка-У" и боеприпасов класса Х, то точной статистики их использования нет, однако издание предположило, что их соотношение осталось на уровне, зафиксированном по состоянию на 24 марта, когда Министерство обороны Украины обнародовало следующую информацию:

62% ракет пришлось на "Искандер";

30% – класс X;

8% – "Точка-У".

Также журналисты сообщают, что стоимость ракеты "Точка-У" оценивается в 300 тысяч долларов, "Калибр" — 6,5 млн долларов, в соответствии с экспортным контрактом с Индией, заключенным в 2006 году. Ракеты класса X-101 являются более современными и совершенными, чем "Калибры", и, согласно оценкам экспертов, дороже "Калибра" в несколько раз.

"Общая стоимость выпущенных по Украине ракет составляет $7,5 млрд. Для сравнения: эта сумма превышает 82 из 85-летних местных бюджетов субъектов РФ – всех, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга", — говорится в публикации.

Напомним, по данным Минобороны Украины, российские войска использовали более половины всего ракетного потенциала РФ в войне против Украины, на его восстановление уйдут годы.

Также мы писали о том, как в пасхальный вечер вооруженные силы РФ выпускали ракеты по некоторым городам в центре Украине.