Росія випустила по Україні ракет на 7,5 млрд доларів, Forbes

Ціна боєприпасів, які застосовували війська держави-агресора в повномасштабній війні, перевищила розміри 82 із 85 місцевих бюджетів у Росії.

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З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська випустили близько 1300 ракет, загальна вартість яких становить приблизно 7,5 млрд доларів. Про це з посиланням на дані, озвучені заступницею Міністра оборони України Ганною Маляр, повідомляє видання Forbes.

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Згідно з інформацією журналістів, РФ випустила по території України приблизно 235 ракет "Калібр" — до цього належать 183 ракети, які, за даними Міноборони, випущені до 24 березня, а також 52 ракети, випущені 26 березня. Видання наголосило, що в цьому разі під час підрахунків журналісти врахували лише ті випадки, коли точно відомо клас ракети, проте насправді ракет "Калібр" могли використати більше.

Щодо ракет "Іскандер", "Точка-У" та боєприпасів класу Х, то точної статистики їх використання немає, однак видання припустило, що їхнє співвідношення залишилося на рівні, зафіксованому станом на 24 березня, коли Міністерство оборони України оприлюднило таку інформацію:

62% ракет припало на "Іскандер";

30% — клас X;

8% — "Точка-У".

Також журналісти повідомляють, що вартість ракети "Точка-У" оцінюють у 300 тисяч доларів, "Калібр" — 6,5 млн доларів, відповідно до експортного контракту з Індією, укладеного у 2006 році. Ракети класу X-101 є сучаснішими та досконалішими за "Калібри", і, за оцінками експертів, дорожчі за них в кілька разів.

"Загальна вартість випущених по Україні ракет становить $7,5 млрд. Для порівняння: ця сума перевищує 82 із 85-річних місцевих бюджетів суб'єктів РФ — усіх, окрім Москви, Московської області та Санкт-Петербурга", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, за даними Міноборони України, російські війська використали понад половину всього ракетного потенціалу РФ у війні проти України, на його відновлення підуть роки.

Також ми писали про те, як у Великодній вечір збройні сили РФ випускали ракети по деяких містах в центрі Україні.