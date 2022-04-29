"Вторая армия мира его бросила": под Киевом задержали заблудившегося пулеметчика РФ

По информации правоохранителей 21-летний уроженец Татарстана скрывался в селе Остролучье, что в 65 км от столицы. После задержания его передали бойцам СБУ.

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Полицейские задержали российского пулеметчика, который заблудился во время полномасштабных боевых действий в Киевской области. Сослуживцы оставили военного в Украине, из-за чего тот вынужден был скрываться в селе Остролучье, что в 65 километрах от столицы. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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По словам представителей ведомства, местонахождение военного РФ было установлено полицейскими, бойцами Вооруженных сил Украины и Сил территориальной обороны.

"21-летний уроженец Татарстана – пулеметчик механизированной бригады – признался, что сначала заблудился, а потом оказалось, что "вторая армия мира" его просто бросила", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что российский военный был задержан и передан в региональное управление Службы безопасности Украины в Киевской области.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала членов группировки, члены которой запугивали население Одессы по указанию государства-агрессора и передавала его войскам данные об украинских силах.

Также мы писали о том, как в Николаевской области сотрудники украинских спецслужб задержали троих российских солдат, прятавшихся в заброшенных здания возле райцентра Вознесенск. Оккупанты входили в группировку, которая пыталась захватить Южно-Украинскую атомную электростанцию.