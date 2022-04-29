"Друга армія світу його покинула": під Києвом затримали кулеметника РФ, що заблукав

За інформацією правоохоронців, 21-річний уродженець Татарстану переховувався в селі Гостролуччі, що за 65 км від столиці. Після затримання його передали бійцям СБУ.

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Поліцейські затримали російського кулеметника, який заблукав під час повномасштабних бойових дій у Київській області. Товариші по службі залишили військового в Україні, через що той мав переховуватися в селі Гостролуччі, що за 65 кілометрів від столиці. Про це в п'ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба Національної поліції України.

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За словами представників відомства, місцеперебування військового РФ встановили поліцейські, бійці Збройних Сил України та Сили територіальної оборони.

"21-річний уродженець Татарстану — кулеметник механізованої бригади — зізнався, що спочатку заблукав, а потім виявилося, що "друга армія світу" його просто покинула", — йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що російського військового затримано та передано до регіонального управління Служби безпеки України в Київській області.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України затримала членів угруповання, які залякували населення Одеси за вказівкою держави-агресора та передавали її військам дані про українські сили.

Також ми писали про те, як у Миколаївській області співробітники українських спецслужб затримали трьох російських солдатів, які ховалися в покинутій будівлі біля райцентру Вознесенськ. Окупанти входили до угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську атомну електростанцію.