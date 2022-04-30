ВС РФ держат в Черном море три носителя "Калибров", залп – до 20 ракет, – Минобороны Украины

Корабельные группировки Черноморского флота РФ пытаются держать ВСУ в напряжении, говорят украинские военные. В запасе российских оккупантов осталось около 30 ракет "Калибр"

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Россия оставила в Черном море три корабля-носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник на брифинге 30 апреля.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Суммарный ракетный залп кораблей – до 20 ракет. Корабли Черноморского флота РФ, по словам военного, наносят ракетные удары по всей Украине из акваторий Черного и Азовского морей.

Вражеская армия с помощью военных кораблей ведет разведку и оказывает огневую поддержку войскам на Приморском направлении, заметил полковник.

[ + – ] Корабли Черноморского флота РФ наносят ракетные удары по всей Украине

По оценке Мотузяника на 27 апреля, российские корабли в акватории Черного моря имели 28 ракет "Калибр".

Оперативное командование "Юг" предупреждало, что корабельные группировки и подводные лодки оккупантов в Черноморской операционной зоне продолжают держать ВСУ в напряжении, велика вероятность продолжения нанесения ракетных ударов по Украине.

Вражеская армия, по информации командования, готовит ракетные удары с кораблей по Приднестровью, чтобы обвинить в этом Украину.

Напомним, что замминистра обороны Анна Маляр 27 апреля говорила об использовании более половины ракетного потенциала РФ в войне с Украиной. Чтобы восстановить запас боеприпасов, потребуются годы из-за антироссийских санкций, говорила она.

Фокус 26 апреля писал, как российские захватчики обстреляли ракетами Запорожье. Специалисты "Энергоатома" заявили, что две крылатые ракеты пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС.